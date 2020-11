Rossi aseguró que las FFAA estarán disponibles para encargarse de la logística de la vacunación en enero

En declaraciones a El Destape Radio, el ministro de Defensa de la Nación,comentó que "el presidente Alberto Fernández nos dijo que tenemos que hacer no solo el mayor plan de vacunación de la historia sino el mejor de la historia".En este sentido, remarcó quePor otra parte, el funcionario contó que "hay un plano que es el viaje de la vacuna, desde Ezeiza a todas las provincias”. “Ahí la Fuerza Aérea, el Ejército y el Correo van a jugar un rol importante", sostuvo y destacó que "el operativo de vacunación está articulado con los gobiernos provinciales y sus ministerios de Salud"., remarcó. Y explicó que "las Fuerzas Armadas van a aportar logística y también médicos y enfermeros"., contó y, en ese marco, destacó que "ningún argentino va a tener que pagar un peso para ser vacunado"., señaló. Por otro lado, confirmó que "ayer el presidente Alberto Fernández pidió expresamente que se incluya a los docentes entre los primeros que se vacunen"."La vacuna no será obligatoria pero habrá una campaña para que los argentinos se vacunen", resaltó Rossi. Asimismo indicó que "creo que la sociedad argentina va a concurrir masivamente a vacunarse". "Argumentos de una vacuna sí y otra no son de la edad media", remarcó. E insistió en que "la primera vacuna que esté será la que apliquemos".