La frase de Alberto que revela por qué el Gobierno atribuye a Larreta la represión en la despedida de Diego

"La Ciudad decidió cerrar el paso con una violencia singular"

. Así, sin pelos en la lengua, el presidenteresponsabilizó al gobierno porteño, a cargo de, por la violenta represión que se observó en las imágenes de lo ocurrido en Avenida de Mayo y 9 de Julio, y aclaró que desde la gestión nacional no "mandaron a cortar nada", como dijoEn concreto, el mandatario explicó:En declaraciones a Radio con Vos, Fernández afirmó que "en la Av. 9 de julio hubo accionar de la Policía de la Ciudad" y que "esa violencia de la policía fue incomprensible"."Eso no dependió de nosotros”, apuntó y agregó que, de hecho, lo habló y se lo dijo en persona al jefe de Gobierno porteño:El mandatario expuso que los incidentes en la sede gubernamental nacional en tanto, ocurrieron cuando “dos y medio de la tarde muchos saltaron las vallas, se agolparon en la entrada de Casa Rosada". Y añadió: "Todo transcurrió bien hasta ese momento. El problema fue que evidentemente esa gente no iba a llegar a ver a Diego a las cuatro de la tarde”., explicó. Y contó: “Con un megáfono salí a decirles que no queríamos seguir así, que respeten el carril para poder entrar. No había modo. Había gente que saltaba las vallas. Aun así la situación se controló, no hubo heridos dentro de la Casa Rosada”.Al momento de explicar por qué el velatorio de Maradona fue en Casa de Gobierno, Alberto se refirió a los diálogos con la familia Maradona:"Yo lo único que hice fue respetar a la familia. Respeté lo que dispuso la familia", agregó el mandatario. En la misma línea, el jefe de Estado separó la idea de que no se trata de responsabilizar a la familia sino de aclarar que se respetaron sus pedidos: "Si la familia me dijo que las cuatro de la tarde era el límite, esa era el límite"."Yo no tengo potestad para decidir. Si la familia decidió eso, había que respetar. No era una decisión del Presidente, era una decisión de la familia”, continuó.Por último Alberto sostuvo: “Es muy difícil organizar un evento de esta naturaleza. Debimos haber previsto la presencia de barras bravas. Confiamos mucho en la consciencia social”.