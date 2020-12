Contundente defensa del Gabinete de Alberto para el proyecto de aborto en el Congreso

hoy expusieron los ministros de Salud, Ginés González García; y de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra

"Si el aborto fuera para varones, ya sería ley hace mucho"

Por último fue el turno de Gómez Alcorta, quien aseguró que de aprobarse el proyecto de legalización del aborto "disminuirá la mortalidad materna" y consideró que esa práctica "no estresará el sistema de salud sino que lo desestresará"

La Cámara deque envió el Poder Ejecutivo.En ese sentido,El proyecto comenzó a debatirse en un plenario de las comisiones de Legislación General, a cargo de Cecilia Moreau; de Mujeres y Diversidad, que preside Mónica Macha; de Legislación Penal, conducida por Carolina Gaillard, y de Salud, presidida por Pablo Yedlin, todos diputados oficialistas, con la participación de los funcionarios nacionales.El primer turno fue para Ibarra, una de las autoras del proyecto que presentó el Gobierno nacional, quien aseguró que, como para descartar algunos mitos que movilizan los sectores que se oponen a la iniciativa, y remarcó que el oficialismo busca que el Estado "acompañe la maternidad".Asimismo, la funcionaria se pronunció a favor de terminar "con el enorme negocio de los abortos clandestinos" y destacó el hecho que el proyecto fue redactado en una "comisión interministerial", a partir de la decisión de "visiblizar el enorme problema que tenemos con los abortos clandestinos"., señaló Ibarra, quien juzgó que fracasó "la política de penalizar a la mujer".Según argumentó, "nadie puede promover el aborto", ya que lo que se desea con la iniciativa es "disminuir la cantidad de abortos". En ese sentido, enfatizó: "Ninguna mujer está esperando que se sancione esta ley para abortar. Las mujeres no nos embarazamos para abortar".Ibarra consideró que la iniciativaAdemás, remarcó que la idea es "cumplir con los deberes" fijados en tratados internacionales y reclamados por organismos de todo el mundo. "Queremos terminar con el enorme negocio del aborto clandestino", aseguró la funcionaria, tras precisar los detalles técnicos del proyecto enviado por el Gobierno al Congreso el pasado 17 de noviembre., concluyó.Por su parte, González García aseguró que el tema del aborto clandestino "tiene solución" y que se trata de "un problema serio", al destacar que con la legalización de esa práctica se "elimina una causa de muerte"., enfatizó el funcionario en su exposición vía Zoom desde la Casa Rosada, y expresó que "se trata de justicia social, porque la que puede abortar en un lugar seguro, lo hace, con dolor, pero lo resuelve, mientras que las más débiles, no lo resuelven o a veces lo hacen con muerte".Dirigiéndose a los diputados, lanzó una frase que impactó de lleno en el marco de los escraches que viene realizando el sector "celeste" a legisladores nacionales de todo el país de los que se conoce su postura favorable al proyecto IVE:El titular de la cartera de Salud llamó a "cambiar una historia de la cual nadie puede estar orgulloso" y dijo que con esta legislación que se busca aprobar "ante un problema de salud pública que es serio, se elimina naturalmente una causa de muerte", sostuvo Ginés, aunque asumió que ese número "está descendiendo y es un hecho alentador"."¿Saben por qué es eso?", preguntó, y enseguida completó: "Por la innovación: se llama misopostrol". En esa línea, asumió que "el problema" que tiene ese medicamento es que "en las farmacias tiene un valor de 2.800 pesos", cifra que no es accesible para muchas mujeres.Finalmente, reflexionó que "la penalización estigmatiza a la mujeres", al cerrar su exposición vía Zoom en el marco de un plenario de comisiones.La funcionaria argumentó que "la legalización de la práctica de interrupción voluntaria del embarazo disminuye la mortalidad materna, elimina riesgos para la salud de las mujeres", al defender el proyecto del Poder Ejecutivo en el plenario de comisiones de la Cámara baja.En su exposición, la ministra de Mujeres precisó que con la legalización del aborto "disminuirán los abortos" y afirmó que, además, "no estresa el sistema de salud, sino que lo desestresa", al tiempo que tampoco implica más costos sino "un ahorro para el Estado"."Pedimos que tanto en el ámbito del Congreso como en las calles sea un debate respetuoso de ideas", dijo Gómez Alcorta, y completó: "Creemos que tenemos que estar a la altura de las circunstancias para que si se aprueba la ley nunca más muera una mujer por aborto clandestino".