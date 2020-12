Insólito: la diputada PRO antiaborto que dijo que las familias no mejoran por "ayuda de la política sino de Dios"

la diputada nacional de Juntos por el Cambio Dina Rezinovsky argumentó en contra del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo porque -según dijo- no es "la política" quien "ayuda a las familias", sino "Dios"

Dina Rezinovsky: "No he visto nunca una familia que haya salido adelante por la ayuda de la política, pero sí con la ayuda de Dios". (vía @DiputadosTV) pic.twitter.com/LKHdPU3kdA — ElCanciller.com (@elcancillercom) December 4, 2020

Aunque parezca increíble es real. Y aunque parezca gracioso, o tal vez insólito, es más bien patético. No por su opinión contra el aborto, que es tan respetable como subjetiva, sino porque fue elegida -supuestamente- mediante el voto popular para transformar la realidad desde la política, no desde un santuario. Es que, afirmó Dina Rezinovsky, de Juntos por el Cambio, durante su exposición de rechazo en la úlima jornada de debate sobre la legalización del aborto en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.La legisladora, que profesa la religión evangélica, comenzó reivindicando su trabajo social en el marco de su militancia con las iglesias. "Vengo de una trayectoria social de toda la vida trabajando cerca de las personas más pobres, más vulneradas, de las familias de progresos, de los sectores más postergados, para darles un poco más de dignidad", comenzó., remató, como si no fuera representante de quienes la votaron o como si no cobrase un salario pagado por todos los argentinos para modificar la realidad desde la política.Rezinovsky, después de desprestigiar su propio trabajo, también consideró ignorando estudios científicos, datos objetivos y testimonios de mujeres como ella quey queLa diputada del PRO fue electa en 2019 por la Ciudad de Buenos Aires. Durante su campaña, se presentó como parte de un grupo de diputados evangélicos dentro del interbloque opositor, junto con el entrerrianoy otros dos candidatos de Juntos por el Cambio que no lograron ingresar al Congreso.Este viernes también expusieron las diputadas,, además de los diputados Leonardo Grosso y Nicolás Del Caño.Luego de esta última jornada de exposiciones, se espera que la votación del proyecto en el recinto se realice el próximo jueves 10 de diciembre, un día después de firmarse el dictamen.Todavía queda pendiente una decisión sobre como será el protocolo de funcionamiento, ya que el sistema virtual está vencido y la diputada(Consenso Federal) señaló que no se podía avanzar sin un acuerdo de los presidentes de bloques.