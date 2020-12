Papá Noel, remarcado: los regalos para Navidad registran subas de hasta 160%

el Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM) reveló en un estudio que las altas expectativas de inflación y la posible especulación en torno a los precios podría derivar en aumentos de hasta 160% en los precios de los juguetes

A poco de las fiestas de fin de año, pero principalmente con el ojo -y el bolsillo- puesto en los regalos de Papá Noel para el arbolito de Navidad,El relevamiento de la institución arrojó que, lo cual implica subas unos 20 puntos porcentuales arriba de la inflación esperada para este año., registrando un aumento récord para la industria de los juguetes."El estudio se llevó a cabo entre el 1 y el 9 de diciembre sobre comercios mayoristas y minoristas de rubros tales como juguetes y electrónica ubicados en avenidas comerciales y shoppings de Capital Federal, Gran Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe y Mendoza", explicó el presidente de Indecom, Miguel Calvete, que remarcó que esta suba tan altaEn el caso de los productos de origen nacional, estimó que el aumento del 56,2% tiene dos motivos: el importante proceso inflacionario que atraviesa el país y la fuerte suba en los insumos principales para la producción de juguetes, como plásticos y piezas de acero.El especialista también remarcó que la fuerte suba de los productos importados respecto a los nacionales puede ser una oportunidad para que la producción nacional recupere el terreno que perdió en los últimos años., indicó.Desde la, Emmanuel Poleto, su titular, destacó que, en los que no se pudo "producir pero sí" se acumuló stock, lo que produjo una sobreoferta puesto que “habían crecido mucho las importaciones” pero no el consumo.“Ahora nuestros stocks fueron bajando y ahora la expectativa para Navidad y Reyes es muy buena, mucha gente adelantó compras para no ir a último momento”, sostuvo, a modo de prevención para evitar acumulación en los shoppings en medio de una pandemia.