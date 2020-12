El PBI se recuperó casi 13 puntos en el tercer trimestre y hay expectativas positivas para 2021

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó hoy que el Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina creció un 12,8% en el tercer trimestre de este año, en comparación con el lapso julio-septiembre

la economía argentina tendrá una recuperación del 4,9% en 2021 que implicará recuperar la mitad del desplome de 10,5% de este 2020 por efecto de la pandemia de coronavirus y en el marco de una contracción global, de acuerdo con un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)

. La conclusión del dato es que con la mejora a partir de aquel entonces de la situación sanitaria por la pandemia y la reapertura de las actividades se inició un camino virtuoso de la economía.En relación a igual trimestre del año anterior, en contraste,El indicador viene de un, un dato sin precedentes en la historia del país y que es testimonio de las peores consecuencias económicas de la pandemia.Así las cosas,De esta forma, el PIB acumula en lo que va del año una caída de -11,8% interanual. Según los datos del INDEC, el crecimiento fue impulsado por la Inversión, el Consumo privado y el Consumo Público.En la medición sin estacionalidad, el crecimiento fue impulsado por la Inversión (42,9% s.e.), el Consumo privado (10,2% s.e.) y el Consumo Público (2,7% s.e.). En el frente externo, las Exportaciones Netas contribuyeron negativamente debido a que cayeron las Exportaciones (-1,4% s.e.) y crecieron las Importaciones (10,9% s.e.)De forma interanual, la mayoría de los componentes de la demanda desaceleró la caída respecto a la registrada el trimestre anterior. El Consumo Privado cayó -14,7% interanual (vs. -22,3% en 2T20), la Inversión cayó -10,3% interanual (vs. -38,3% en 2T20) mientras que el Consumo Público se contrajo -6,5% interanual (vs. -8,8% en 2T20)En el frente externo, las Exportaciones cayeron -17,0% interanual (vs. -13,6% en 2T20), menos que las Importaciones que se contrajeron -22,0% interanual (vs. -30,5% en 2T20), por lo que las Exportaciones Netas aportaron positivamente al PIBPor oferta, crecieron Intermediación Financiera (+4,6% interanual) y Electricidad, gas y agua (+2,3% interanual). Entre los sectores que cayeron, la mayoría desaceleró su tasa de caída respecto al segundo trimestre.Y si puede ser ya, mejor. Es queSegún el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2020, la economía de América Latina y Caribe se contraerá 7,7% en 2020, con la mayor caída en Venezuela (-30%) y menor en Paraguay (-1,6%) y Guatemala (-2,5%).Para la Argentina, la Cepal espera una caída de 10,5% este año, mientras que para países vecinos proyecta una baja de 4,5% en Uruguay, 5,3% en Brasil y 6% en Chile.En tanto, en 2021 el organismo proyectó que habrá un rebote de las economías de América Latina y Caribe de 3,7%, con un crecimiento para la Argentina de 4,9%, la mayor recuperación para Perú en 9% y crecimientos de 5% para Chile, 4% para Uruguay y 3,2% para Brasil.En una conferencia de prensa virtual, la secretaria ejecutiva del organismo de las Naciones Unidas, Alicia Bárcena, señaló que "es la peor contracción mundial en muchos años, la única excepción es China, y esto tiene gran importancia para nuestra región".Consultada por Télam, Bárcena sostuvo que el crecimiento de China, sumado al aumento de los precios internacionales de commodities, "en el caso de Argentina es muy relevante, China es el principal destino de exportaciones de soja en Argentina".