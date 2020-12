Alberto expresó su preocupación por el recrudecimiento de la pandemia y hay nuevas negociaciones con Pfizer

el presidente Alberto Fernández expresó su preocupación por el recrudecimiento de la pandemia del coronavirus, con nuevas cepas en Europa y aumento de casos en Sudamérica, y pidió a los argentinos que se sigan cuidando de cara a las reuniones por las fiestas de Navidad y Fin de Año

el Poder Ejecutivo retomó la conversación con el laboratorio estadounidense Pfizer en busca de cerrar un acuerdo en los próximos días para la provisión de dosis de ese producto, que ya se aplica en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y que en breve se empezará a usar en Chile y México

Mientras la oposición sólo hace ruido e intenta poner palos en la rueda por la pandemia y la economía,, dijo el primer mandatario en momentos en que se produce un rebrote de coronavirus en Europa y algunos países de América Latina.Fernández reiteró hoy, al encabezar un acto en Concordia por la apertura de ofertas en la licitación para la construcción y readecuación del aeropuerto de esa ciudad entrerriana, que "el riesgo por el coronavirus no ha terminado" y pidió ser "cautelosos y seguir" los cuidados, ya que "la pandemia ha vuelto a florecer en Europa y con otras características"., sostuvo el jefe de Estado, quien también destacó las medidas impulsadas por el Gobierno nacional para enfrentar las consecuencias de la pandemia de coronavirus.En ese sentido, expresó: "Minimizamos enormemente el daño que pudimos haber sufrido. Pusimos de pie un sistema de salud que estaba colapsado, pero colapsado por el olvido del Estado".Mientras la oposición pide explicaciones por cuestiones que no culminaron ni en Argentina ni en el planeta, como las negociaciones por un bien escaso como las vacunas,Según versiones periodísticas de varios medios, en el oficialismo aseguran que lograronla relación y están trabajando en un nuevo contrato, que aún no está cerrado., es el trascendido de fuentes de la Casa Rosada que publicó Página 12 en relación a la firma de un contrato con la empresa estadounidense para que provea vacunas contra el coronavirus.Cabe recordar que Argentina tiene garantizadas vacunas rusas para unas 15 millones de personas y dosis de Oxford AstraZeneca y el acuerdo Covax de la ONU para alcanzar la posibilidad de inocular un total de 37 millones de argentinos aproximadamente."Pidieron algunas condiciones que no estaban dadas en la legislación", explicó Ginés González García. Según precisó, el Poder Ejecutivo promovió "la ley (de vacunas), se firmó y Pfizer dice que no fue suficiente", por lo que desde el Gobierno se sintieron "bastante molestos con esa actitud" ante esa y otras exigencias "inaceptables".Esta traba se produjo a pesar de que la Argentina estaba en una posición privilegiada para conseguir esta vacuna ya que el ensayo más grande que hicieron en el mundo se hizo acá en el Hospital Militar.De lograr un acuerdo con Pfizer, el gobierno lograría un complemento importante a la vacuna rusa que por ahora no puede utilizarse en mayores de 60 años. En tanto, implicaría un esfuerzo logístico muy importante ya que para su conservación requiere de heladeras súper congeladoras que la mantengan a menos de 70 grados.