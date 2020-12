Hay gente que dejó vencer miles de vacunas y ahora habla": respuesta de Kicillof a JXC por cuestionar la vacunación

“Hay gente que dejó vencer miles de vacunas y ahora habla de si hay que vacunarse o no. Con esas también había que vacunarse”

El gobernador bonaerensefue el primer mandatario de los cinco que ya se vacunaron con Sputnik V contra el coronavirus con el objetivo de romper los prejuicios injustificados y dar confianza a la población, al recibir la primera dosis producida por el laboratorio ruso Gamaleya.Durante la conferencia de prensa donde anunció el comienzo de la campaña de vacunación, al dirigente bonaerense le consultaron sobre la desconfianza respecto a la “vacuna rusa” al igual que por otras críticas abiertas que realizó un sector de la oposición, con un sector de Juntos por el Cambio al frente., disparó sin anestecia Kicillof en referencia abierta al presidente, a la ex ministra de Seguridad, y más precisamente al ex secretario de Salud,, que hizo una recorrida por medios durante los últimos días para expresar su desconfianza respecto a la aprobación de la vacuna por parte del Ministerio de Salud de la Nación con la recomendación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).“El mensaje mediante el cual ANMAT recomendó la autorización de emergencia de la vacuna SputnikV no es un informe técnico, es un memo que carece de datos”, cuestionó el ex funcionario de Cambiemos, crítica similar a la que expresó el intendente PRO de Bahía Blanca, quien dijo que por el momento no se aplicará la vacuna y lo justificó con un combo de fake news.El Gobernador fue recorriendo los distintos puntos de esa critica y los respondió de forma contundente:Además, Kicillof sostuvo que “es una aprobación que llena de confianza venga de donde venga” e lanzó una chicana a esos mismos opositores al recordarles que, en referencia a la vacuna de Oxford – AstraZeneca que también se produce en el país y que estará disponible a partir de abril., agregó el jefe de Estado provincial, y le pidió a la oposición que contribuya a generar confianza para la vacunación.En ese sentido, enfatizó: “Argentina está dando un paso en dirección a la cura, cuando veníamos dando pasos de defensa con un escarbadiente, con un virus muy contagioso, muy dañino y mortal. Me parece que es momento para dejarse de joder”.