Anmat: "La información sobre Sputnik V es tan detallada como la de otras vacunas"

la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) los dejó en ridículo al precisar que hay "información sobre Sputnik V tan detallada como la de otras vacunas" y que, de hecho, estas últimas tienen más y más graves "eventos adversos"

Bisio, en cambio, dio precisiones: afirmó que, de acuerdo con la documentación analizada, "en los grupos etarios menores de 60 años" los efectos adversos alcanzaron "0,01%" mientras que en el caso de "los mayores de 60 es de 0,02"

Ante el hecho de que medios de prensa a través de sus páginas y Juntos por el Cambio a través del propioy el ex secretario de Saluddespliegan una repudiable campaña para boicotear la inmunización de los argentinos contra el coronavirus,Lo hizo la directora de Evaluación y Registros de Medicamentos de la Anmat,, quien confirmó que la documentación referida al fármaco desarrollado por Rusia en el Centro Gamaleya que recibió el organismoLa especialista y funcionaria sostuvo, además, queque la desarrollada por el país que conduce Vladimir Putin."Tengan confianza porque estamos para cuidarlos", aseveró Bisio, quien destacó que, en el caso de la vacuna rusa contra el coronavirus, "la ocurrencia de los eventos no llega al 1 por ciento", mientras que,Sputnik V, que comenzó a ser aplicada hoy en la Argentina, fue cuestionada por el macrismo estos días luego de que el ex funcionario de lo que fue el Sistema Federal de Medios Públicos, Ricardo Benedetti, difundiera información con números totales acerca de Sputnik V, sin explicar ni comparar que esas cifras y tipos de efectos adversos son los habituales en todas las vacunas.Asimismo, la directora del área de Evaluación y Registros de Medicamentos de la Anmat detalló que, cuestión también usada por JXC para atacar al Gobierno nacional a partir de una demora que incialmente tuvo Rusia para producir el segundo componente,Por otro lado, señaló que la intervención del organismo en la evaluación de la vacuna se realizó "en el marco del cumplimiento de la Ley 27.573 de vacunas, donde indica que la autoridad de revisión debe elevar un informe de recomendación al ministerio según los datos que nos proporcionaron de toda la documentación de los estudios clínicos"."La Dirección de Evaluación y Registro es la encargada de evaluar toda la investigación que ocurre en la Argentina; y, si bien esta no ocurrió aquí, los datos fueron enviados para que el departamento evaluara su parte, como también se hicieron las evaluaciones de calidad en otros sectores de Iname (Instituto Nacional de Medicamentos), y también sobre la presencia de buenas prácticas de manufactura y de laboratorio en las plantas productoras", precisó Bisio.Así lo expresó en declaraciones formuladas hoy a la FM Radio Con Vos, en las que destacó que "todo procedimientos de investigación o acto médico conlleva la ocurrencia de un evento adverso" y sostuvo que, a la luz de los resultados de los ensayos clínicos de la fase 3 de la Sputnik V, vieron que había "efectos adversos" pero aclaró que "no están relacionados con la vacuna".En este sentido,De hecho, indicó que debieron mencionarlos "no porque sea más grave sino porque hace a la transparencia del informe". Y concluyó: "Nosotros tenemos la documentación detallada que nos acercó el Ministerio (de Salud) y la documentación es tan detallada como la de las otras investigaciones".