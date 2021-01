Sputnik V: menos del 1% de los inoculados tuvo efectos adversos y en casi todos los casos fueron muy leves

en el país ya se vacunaron en las primeras dos jornadas 32.013 personas, de las cuales menos del 1% -317 sujetos- presentó "Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e Inmunización (Esavi)" y en el 99,3% fueron leves, sin hospitalización y se recuperaron por completo

Pasaron cinco días del inicio de la campaña de vacunación contra el coronavirus en la Argentina -en el lote de los primeros países que no es potencia y ya comenzó la inmunización- con la, y se conocieron los primeros resultados sobre los efectos adversos leves que tuvieron personas que recibieron la primera dosis.Los resultados que aparecen en el informe delson sumamente alentadores:Según figura en el instructivo "Lineamientos técnicos para la Campaña Nacional de Vacunación contra la Covid-19", se considera un Esavi a "cualquier situación de salud no esperada (signo no favorable o no intencionado, hallazgo anormal de laboratorio, síntoma o enfermedad) que ocurre posterior a la vacunación y que no necesariamente tiene una relación causal con la vacunación o con el producto biológico".Según el "1° Informe de vigilancia de seguridad en vacunas", fechado el 31 de diciembre, de los 317 Esavi, 298 (el 94%) posiblemente se relacionan a la aplicación de la vacuna.Los síntomas más reportados después de 6 a 8 horas posteriores a la vacunación fueron:Del restante 6%, en el informe detallaron: "Puede ser un error programático en 16 de los vacunados (5%); un caso (0,3%) no se relaciona ya que es una persona que sufrió un traumatismo de cráneo previo a la vacunación; las restantes dos personas vacunadas con algún Esavi tuvieron angor; hemiparesia y ambos están en estudio".Hasta el momento no se reportó en el país ningún "Esavi grave". Aquí se encuadra a "todo aquel evento que deriva en hospitalización o la prolonga, resulta en discapacidad significativa o persistente, anomalía congénita o fallecimiento". Los eventos graves deben notificarse de manera obligatoria al sistema de vigilancia en forma inmediata, según explica el informe.En el mismo instructivo, el Ministerio remarca que "la aparición de un Esavi, si bien denota una asociación temporal, no implica necesariamente una relación de causa y efecto. La causalidad entre el evento y la vacunación se determinará mediante la investigación del caso".Con el inicio de la campaña de vacunación contra el coronavirus en marcha, el Gobierno se prepara para hacerlo de forma masiva durante todo el verano para llegar al otoño con toda la población sensible inoculada. Las primeras 300 mil dosis de la Sputnik V llegaron al país el 24 de diciembre y estuvieron dirigidas a terapistas de todo el país."La idea es que para el otoño estén vacunadas todas las personas de riesgo, entre personal médico, de seguridad y mayores de 60 años", dijo el miércoles el presidente. Además, recordó que "febrero vamos a tener la cantidad de dosis que hacen falta para terminar de vacunar a 10 millones de argentinos".