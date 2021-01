Píparo y su marido chocaron a dos jóvenes, los acusaron de "motochorros" pero se investiga si es una falsa denuncia

su esposo Ignacio Buzzali y ella fueron "en persecución" de los supuestos ladrones cuando terminaron chocando a las 03:30, una hora después del supuesto robo, con una de las motos. Abandonaron a las víctimas y arrastraron a la moto casi cuatro cuadras, mientras los amigos de los jóvenes los seguían debido a que se llevaban a la moto

La diputada bonaerense de Juntos por el Cambio y funcionaria del Municipio de La Plataaseguró haber sufrido un robo en la madrugada de Año Nuevo, cuando dejaba a su padre en la casa tras los festejos, y dijo dirigirse en el auto conducido por su marido a hacer la denuncia cuando supuestamente se volvieron a cruzar con los, los persiguieron y en esa carrera atropellaron a una moto con dos jóvenes.En primer lugar,. Tras el supuesto hecho delictivo, -según dijo la dirigente a TN- llamaron al 911 para hacer la denuncia y, cuando estaba yendo a la comisaría, a unas 10 cuadras del supuesto delito, vio a los ladrones que le habían robado.Según sus propias palabras,Una vez que se produjo el desenganche,Más allá del relato de Píparo, que aún no pudo corroborarse, lo que sí está claro es que tanto Carolina Píparo como su marido dejaron tirados a los ocupantes de las motos que chocaron. Por otro lado, los testigos lograron filmar imágenes después del hecho en las que se puede ver cómo ambos salían del auto ante la presencia de Ganduglia, funcionaria a cargo de las cámaras de seguridad del distrito, cuyo material aún no entrega.La Justicia platense intenta determinar si el marido de Píparo, la diputada provincial que hace diez años fue baleada durante un salidera bancaria en la ciudad de La Plata, atropelló y arrastró más de 300 metros con su auto a dos jóvenes en moto que habían ido a ver con otros amigos la tradicional quema de muñecos por el Año Nuevo, es decir que nada tuvieron que ver con el presunto robo.Un video publicado por el diario Hoy de La Plata, indica que el choque y el robo denunciado no estarían relacionados., le responde una mujer a Píparo mientras filma con su celular. En el video también se escucha a un joven decir: "Atropellaron a dos pibes y los dejaron tirados".Los jóvenes atropellados tienen 23 y 17 años y, según su versión,. Uno de los jóvenes fue ingresado al Hospital San Martín, donde le dieron 5 puntos en la cabeza.Según fuentes del Ministerio de Seguridad provincial a Página 12, "está claro que Buzali atropelló a inocentes y los arrastró 300 metros", por lo cual quedó imputado por lesiones culposas.Sergio, amigo de uno de los jóvenes atropellados, declaró ante la policía que su amigo, llamado Luis, había concurrido a ver la tradicional quema de uno de los muñecos y que nada tenía que ver con ningún robo., explicó a los investigadores, según el testimonio al que tuvo acceso la agencia Télam.De acuerdo a esta denuncia, ambos jóvenes quedaron heridos en el piso, mientras que el auto en el que iba Píparo escapó sin prestar auxilio a las víctimas. Además, relató que la moto de Luis, una Honda XR250, quedó debajo del Fiat y fue arrastrada más de 300 metros, hasta la calle 22, entre 37 y 38, cuando se desenganchó y quedó tirada."Lo embistió, arrastró la moto más de 400 metros y nunca lo auxilió. Yo mismo, que venía atrás en un auto, paré para auxiliar a mi amigo y llevarlo al Hospital San Martín con un corte en la cabeza", dijo Sergio.Los amigos del joven herido persiguieron al Fiat de Píparo y lograron hacerlo detener en la zona de Plaza Moreno, donde también se hallaba personal de la Guardia Urbana de la Municipalidad platense.Martín De Vargas, abogado de los dos jóvenes que fueron atropellados por Píparo y su marido, aseguró esta mañana que el hombre debe ser imputado por un "homicidio en grado de tentativa", ya que las víctimas no tuvieron nada que ver con un asalto y solo se dirigían a ver la tradicional quema de muñecos que se desarrolla en La Plata cada Año Nuevo."Está demostrado por testimonios coincidentes que los chicos venían de Abasto, que es una zona rural en las afueras de La Plata, chicos que trabajan en el campo. Venían siguiendo la ruta de los muñecos que se queman todos los años", dijo el letrado en declaraciones al canal de noticias TN.El abogado además rechazó la hipótesis de Píparo: