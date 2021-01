Caso Píparo: con su marido preso, piden su imputación como "coautora" y por "falso testimonio"

La diputada bonaerense de Juntos por el Cambio Carolina Píparo podría quedar imputada en la causa por la que está preso y se investiga a su marido, Juan Ignacio Buzali, por perseguir y atropellar a dos jóvenes en una moto con la excusa de acusarlos de haberlos asaltado previamente, hecho en el que ya se comprobó que no tuvieron ningún tipo de participación

El esposo de Píparo admitió ayer ante la Justicia haber embestido con su auto a dos motociclistas la madrugada de Año Nuevo en La Plata en su declaración de más de cinco horas, aunque sostuvo que se trató de "un infortunio y un accidente"

Los abogados de los dos jóvenes atropellados por Buzali, con la dirigente macrista a su lado, adelantaron ayer que pedirán la imputación de Píparo como "coautora" por considerar que tiene una participación secundaria en el intento de homicidio en grado de tentativa., dijo el abogado Martín De Vargas, representante de uno de los dos atropellados.El letrado se refirió al delito de "doble homicidio en grado de tentativa" en perjuicio de Luis Lavalle (23) y un adolescente de 17 años, por el cual el esposo de Píparo fue indagado por la fiscal Eugenia Di Lorenzo.advirtió respecto de la representante de Juntos por el Cambio, que declaró como testigo en el expediente sobre el robo pero aprovechó para también hablar de su imprudencia, cosa que no debió haber podido hacer.Según el abogado De Vargas, "Buzali continuará detenido y no hay posibilidad que lo excarcelen ya que los peligros procesales son manifiestos" ya que consideró que "intentó fugarse del lugar del hecho abandonando a las victimas".Además, "hubo mentiras en la declaración por lo cual está acreditado que pueden obstaculizar el actuar de la justicia".En tanto, el abogado Juan Fontana, quien junto a Rodolfo Baqué representan al adolescente que acompañaba a Levalle, indicó que de acuerdo a las imágenes aportadas a la justicia "se ve que nunca hubo encierro"."Las motos venían adelante y Buzali los embistió, por lo cual desvirtúa lo relatado por Píparo. No olvidemos que declaró en el marco de la causa de robo", sostuvo el letrado, quien añadió queFontana se refirió al cargo que ad-honorem ostenta la legisladora al frente de la Secretaría de Asistencia a la Víctima de la Municipalidad de La Plata, lo que, a su entender, "no se vio reflejado en el hecho"., representante de Píparo y Buzali, usó su llegada a los medios y se preguntó para defenderlos: "¿Qué homicida llama a la policía para avisar que va a matar? No hay registro histórico en el mundo, solamente en la ciudad de La Plata"."El hecho del arrastre de la moto es que ella pensó que se había caído el motor e Ignacio dijo que pensó que se había caído el tren delantero, no vieron estas circunstancias. De todas maneras no había una persona y las lesiones son de carácter leves", afirmó en declaraciones poco felices, ya que el argumento de los investigados no se presenta creíble y opinar sobre las heridas sufridas por los jóvenes -uno menor de edad- es un papelón.Para Burlando, "si hubiese querido matar con un auto" al atropellarlos "no mata a uno, mata a más conductores y a más acompañantes de motos"."Creo que la fiscal se ha puesto en un papel que se aleja de la realidad y le muestra a la jueza de garantías circunstancias que no son ciertas, para mí es mostrar otra película", concluyó.Durante una audiencia, el detenido fue indagado por Di Lorenzo, la fiscal platense a cargo de la causa, quien le imputa el delito de "doble homicidio en grado de tentativa" en perjuicio de Luis Lavalle (23) y un adolescente de 17 años.Consultada por Télam acerca de la declaración indagatoria, la funcionaria judicial dijo que el imputado "se ubica en el lugar, da su relato de cómo pasó y que los atropelló (a los dos jóvenes)", aunque sobre ese punto radican las diferentes posiciones, ya que "para el Ministerio Público fue una tentativa de homicidio" y para la defensa es un hecho "culposo".Al retirarse de los tribunales platenses tras la diligencia, la funcionaria dijo a los medios de prensa que el esposo de Píparo refirió "que no estaba alcoholizado" al momento del hecho, y al ser consultada sobre si hay elementos para sostener una posible imputación a la legisladora dijo que "por el momento no" aunque "la causa sigue investigándose (…) con testimoniales y con elementos de pruebas para agregar".Buzali ingresó cerca de las 9.30 a la sede judicial situada en calle 54, entre 6 y 7 de La Plata, sin hacer declaraciones a la prensa, esposado y custodiado por dos agentes policiales que lo trasladaron desde su lugar de detención en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) local, adonde fue nuevamente conducido tras la indagatoria., dijo Buzali en un tramo de la declaración a la que accedió Télam.El esposo de Píparo aseguró que "lo que pasó fue un infortunio y un accidente", que "jamás" quiso "lastimar a nadie", y que, al momento del suceso, estaba "nervioso, abrumado y temeroso", aunque "no enojado"El hombre fue detenido ayer en su domicilio particular del country Grand Bell de la localidad platense de City Bell y, según precisó a Télam una fuente cercana a la investigación, para que la jueza de Garantías platense Marcela Garmendia ordenara su arresto "fue clave la pericia planimétrica accidentológica y un video que demuestran que Buzali embistió a los motociclistas desde atrás de lleno".Ayer, Burlando dijo a la prensa que ya "realizó dos pedidos de excarcelación" y que su cliente "reconoció que había actuado mal", que se trató de un "error" y que está "compungido y arrepentido por la situación y todo lo sucedido". La cuestión, no abordada por el abogado en sus declaraciones, es que ese "error" parece haber sido intencional, según muestran las imágenes de la persecución, y podría haberle costado la vida a un joven y un menor.