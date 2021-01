Grave situación en Mar del Plata por el Covid: "Si mi abuela seguía acá iba a fallecer porque no podían darle oxígeno"

el caso de una señora de 64 años que debió ser derivada a Ituzaingó con un cuadro grave de neumonía producto del Covid19 y la falta de equipamiento para atenderla, que expuso el desborde del sistema en General Pueyrredón, donde el intendente PRO Guillermo Montenegro es de los más reacios a las medidas de restricciones que impulsan los gobiernos nacional y bonaerense

Una vez más, un caso individual expone la delicada situación por la pandemia del coronavirus que, algunos políticos, no quieren ver. Es“´Todavía hay camas para los casos de covid en Mar del Plata´”, inició su publicación en redes sociales Valentina, nieta de la mujer. Y agregó: "Se están llevando a mi abuela, una persona sin ninguna patología, a Bs. As. porque dio covid positivo y necesita cama de alta complejidad que acá NO hay.".La mujer, oriunda de Mar del Plata, fue internada en el Hospital Español pero debió ser trasladada cuando se agravó su cuadro y en la ciudad no quedaban camas de terapia disponibles para intubarla. Su nieta le explicó qué ocurrió a Infocielo:"La internaron en una cama común porque no hay más camas para Covid, mi abuela necesitaba aparatologia más compleja que en Mar del Plata está saturada. Pero no solo en el Español, en todas las clínicas y hospitales", aseguró la joven.Según la información oficial,Según contó Valentina, su padre y su tío "movieron cielo y tierra para conseguir una cama donde sea, la verdad que no les importaba tener que pagar una clínica pero ni eso había". Finalmente, tuvieron que trasladar a la mujer en ambulancia, ya que consiguieron un lugar pero en el Hospital Bicentenario de Ituzaingó, a 400 kilómetros de la ciudad costera.La mujer, que no presentaba patologías previas, ahora lucha por su vida. "Está en coma inducido conectada a un respirador. Hasta ayer estaba boca abajo y ayer a la mañana la dieron vuelta. La verdad la situación es muy critica, pero es día a día", contó Valentina.Así las cosas, el gobernador bonaerensedebe decidir entre tomar y obligar a cumplir las medidas restrictivas, que complicarían la delicada situación económica de los prestadores turísticos y de los comerciantes que aprovechan la temporada; y sostener las actividades y permisos mientras la curva de contagios se mantiene de forma ascendente.Mañana, Kicillof se reúne nuevamente con los intendentes bonaerenses desde Mar Chiquita para ver cómo seguir. Montenegro y Yeza -este último hasta promocionando noticias falsas- fueron los principales opositores a aumentar las restricciones en la última reunión, pero finalmente acataron las medidas adaptadas a la provincia tras el decreto presidencial.Según el mismo medio, desde la gestión provincial intentarán sumar el índice de camas UTI con foco en los municipios de la costa atlántica a los reportes epidemiológicos para transparentar la situación sanitaria y presionar a ambos intendentes a que acepten nuevas restricciones en caso de que sea necesario.