Vacunas: negocian producir la Sputnik V en Argentina y se dialoga con China para la llegada de 1 millón de dosis

Después de la publicación de hoy ende los resultados completos que garantizan la eficacia y seguridad de la vacuna, las únicas incógnitas que persisten en la Argentina respecto de la continuidad del plan de vacunación tienen que ver con cuándo y cuántas dosis llegarán en los próximos días.En ese contexto, si bien el Gobierno nacional mantiene conversaciones con diversos proveedores, hayEl titular del FRID,, fue claro en revelar que específicamente negocia con dos empresas argentinas para producir la vacuna Sputnik V, que ya tiene hace tiempo el aval de la Anmat con resultados en fase III quee hoy fueron publicados en The Lancet., dijo Dmitriev en una conferencia de prensa con medios argentinos esta tarde, según publicó La Nación.El funcionario se negó a precisar cuáles son esas empresas “porque no es correcto hacerlo antes de tiempo”, pero dio una pista al hacer referencia al ensayo clínico conjunto que planifican Gamaleya y Oxford/AstraZeneca con el objetivo de mejorar los resultados de eficacia de la vacuna de esta última empresa (con la ayuda de uno de los componentes que usa el producto de Gamaleya).“En cooperación podemos elevar la eficacia de 72% que tiene AstraZeneca; hablamos con diferentes productores de AstraZeneca en la Argentina para producir esta vacuna compuesta. Hablamos durante este mes y planeamos durante los próximos tres meses hacer la producción si conseguimos el acuerdo”, dijo.La pista tiene que ver con que la única empresa argentina que produce el componente del desarrollo de Oxford es mAbxience, en su sede de Garín, de manera conjunta con el laboratorio mexicano Liomont, a donde se derivan esos principios activos para su ennvasado (ya se enviaron desde Argentina a México 12 millones)., agregó Dmitriev, quien también admitió que Gamaleya y los laboratorios asociados que producen la Sputnik V en otros países tienen “varias semanas de atraso”, pero que están "aumentando la intensidad de la producción en India, Brasil, China y Corea"."Y creemos que podremos trabajar igualmente con Argentina”, sostuvo, y agregó que la idea para el país, como se hizo con el resto de aquellos con los que tiene acuerdos cerrados, tiene que ver con una transferencia tecnológica completa para que todo el círculo de producción se haga en el mismo lugar. Se trata de una diferencia clave respecto del resto de los acuerdos de los laboratorios privados, como por ejemplo el sistema decidido para la de AstraZeneca en América Latina con coproducción argentino-mexicana).Además,Esta mañana la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, desmintió que ya se estuviera firmado un acuerdo con el país que conduce Xi Jinping, pero reiteró que "Argentina está negociando con todos los laboratorios productores" aunque "a la fecha no hay ningún contrato firmado con China, sí negociaciones con los laboratorios de China".Lo concreto, que comprensiblemente no puede ventilar con tanta certeza un funcionario, es queSe trataría de un primer envío de un acuerdo que incluiría la opción de, fármaco que también requiere de una primera y una segunda dosis.El trascendido es que, y que sería un adelanto del acuerdo que Alberto y Xi Jinping están llevando adelante para un volumen mayor.Según consignó hoy Página 12, la negociación por la compra de las dosis chinas no es sencilla, pero no lo es ninguna en ningún país del mundo en medio de una pandemia en la que el recurso fundamental para acabar con la misma es escaso. Durante todo el mes de enero, las comunicaciones por escrito, incluidas marchas y contramarchas respecto de las condiciones de compra fueron una constante entre ambos gobiernos.La misma información indica que en este momento Argentina acepta adquirir un millón de vacunas a entregar antes del 15 de febrero a cambio de 30 dólares la dosis y que este lunes en el país oriental ya tenían la copia del contrato argentino para ser firmado por las autoridades de ese país. Sin embargo, la opción de compra de un total de treinta millones de dosis está el tire y afloje principalmente por el precio.Según sostuvo hoy Vizzotti, Argentina ya tiene pactadas entre 50 y 70 millones de dosis, que incluyen lo acordado con Rusia, la británica Oxford-AstraZeneca y el mecanismo Covax de la ONU.También en el Gobierno argentino hay expectativas en prontas novedades de la firma AstraZeneca, que comprometió vacunas para marzo y abril. En la Casa Rosada aguardan que esa vacuna llegue en tiempo (e incluso, antes de lo prometido) para acelerar el proceso de vacunación en el país.Las expectativas oficiales son las de contar con 50 millones de vacunas para mitad de año, lo que permitiría la vacunación de 25 millones de personas.