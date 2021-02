Recuperación: en los últimos siete meses se anunció inversiones por USD 7.000 millones de 47 empresas

entre julio de 2020 y febrero de 2021, en Argentina hubo anuncios de inversiones por más de USD 7.000 millones por parte de 47 empresas, grupos empresarios y cámaras sectoriales

JULIO (USD 202,9 millones)

AGOSTO (USD 676,4 millones)

SEPTIEMBRE (USD 520,4 millones)

OCTUBRE (USD1385 millones)

NOVIEMBRE (USD 3989,9 millones)

DICIEMBRE (USD 56,1 millones)

ENERO 2021 (USD 172,5 millones)

FEBRERO 2021 (USD 120 millones)

Mientras que desde sectores de la oposición y nichos de la economía y algunos medios de comunicación reinciden en la estrategia de publicar noticias falsas, manipular hechos o comunicarlos sin las explicaciones sobre contextos regionales y globales para hablar de un "éxodo de empresas" que supuestamente se van del país por culpa del Gobierno nacional, se conoció información concreta acerca del proceso inverso y que muestra que comienza a haber recuperación mientras todavía la pandemia del coronavirus continúa en pie.Es que, según información que trascendió de los despachos oficiales y que publicó Ámbito Financiero.En el caso de las compañías a las que se refiere cuando se habla del "éxodo", en la mayoría de los casos son empresas que no "cierran" o "se van", si no que cambian de manos, es decir hay una venta. En otros, se trata de decisiones regionales producto del plan de negocios de las firmas, cuestión comunicada oficialmente, mientras que una porción importante de las referencias apunta a proyectos que se vieron interrumpidos por la pandemia del coronavirus.El dato acerca de las inversiones surge de convertir los montos desembolsados en pesos a dólares, el tipo de cambio oficial mayorista actual, y del relevamiento de los nombres de las firmas, cámaras empresariales o grupos que los realizarán. Así, el mes con mayores inversiones fue octubre, destacándose un desembolso de la minera canadiense Lundin por USD 3.000 millones.De acuerdo con el relevamiento en cuestión y su orden cronológico, las inversiones -en muchos casos anunciadas por las firmas junto al Gobierno nacional- realizadas fueron las siguientes:invirtió $110 millones en una nueva línea de sanitizantes Rexona, la producción nacional de jabón DOVE y la fabricación de jabones para ropa Ala y Skip.Lainauguró una nueva terminal portuaria por u$s143 millones.construirán seis pisos de oficinas que ocupará la empresa tecnológica por $1.200 millones en Córdoba.construirá una planta en Alvear, Santa Fe, y agregará líneas de producción por u$s15 millones destinados en nuevas líneas de producción.La constructoraedificará un complejo residencial por u$s30 millones en el barrio de Colegiales.invertirá u$s130 millones en el período 2020-2021 para una nueva línea de producción de la pick up Frontier, además de incrementar la base de proveedores locales y abastecer nuevos mercados de exportación en la región.invertirá u$s100 millones en los próximos 4 años para ampliar su planta emplazada en Pilar.producirá un nuevo lavarropas de LG en su planta de Avellaneda por u$s10 milloneslogró su tercera ronda de inversión por u$s85 millones. Planea la ampliación hacia el interior, principalmente Córdoba, Mendoza y Rosario, y el lanzamiento en 2021 de productos nuevos como la línea de "no-lácteos" (queso o yogurt) u otro en la línea de "no-carnes" (alimentos que emulen otros cortes de carne roja, pescado o pollo)invertirá más de u$s30 millones en la compra de equipamiento con tecnologías 4.0 para mejorar su producción y generar 300 empleos. Prevé aumentar en un 40% su capacidad instalada.finalizó la conversión a ciclo combinado de sus termoeléctricas de Villa María y General Rojo e invertirá u$s320 millones para la incorporación de turbinas de vapor que completan la expansión de las usinas., dedicado a fiambres y embutidos ubicado en Santa Fe, invertirá $120 millones para la construcción de un nuevo depósito y la compra de maquinarias.invertirá u$s5 millones para producir termotanques y calefones en Pilar, incorporando tecnología 4.0 y ampliando su capacidad en un 30%.Ellanzó el nuevo Peugeot 208 y nueva plataforma global multienergética (CMP), que permite fabricar vehículos con propulsión 100% eléctricos, para lo que se realizó una inversión de u$s320 millones. Antes de ese anuncio, el Peugeot 208 se importaba de Brasil pero ahora se producirá en Argentina con destino al mercado local y a exportación.dedicada a servicios ligados al e-Commerce invertirá u$s20 millones para América Latina, con la que transformará a la Argentina el hub para la expansión regional., que opera en Campana y Mar del Plata, anunció una inversión de $250 millones para la construcción de una draga de succión. Esta inversión, que contó con el apoyo del Banco Nación y del Credicoop, ayudará a mejorar la infraestructura portuaria.Elanunció la fabricación de tres modelos de las motos de origen indio Royal Enfield en Argentina con una inversión de $700 millones. Se trata de la primera vez en la historia que la marca fabrica motos fuera de su casa matriz. El plan de inversiones incluye la incorporación de personal: ya ingresaron 30 trabajadores, se sumarán otros 20 antes de fin de año y 50 en 2021.realizó una inversión de $40 millones para abrir una planta química en San Juan. La producción de la planta será sanitizantes y desinfectantes para el hogar.invertirá $770 millones para la recuperación de su canal de ventas principal. El programa “Estemos Abiertos” tiene como finalidad ayudar a 25.000 kioscos y almacenes de cercanía en todo el país para la reactivación económica y social.lanzó el Banco del Sol digital, con una inversión de u$s60 millones, con el objetivo de educar e incluir financiaramente a la población y las empresas que hoy no logran acceder a los servicios de la banca tradicional.Lainformó un plan de inversiones por más de u$s50 millones para producción local, sustitución de importaciones y aumento de exportaciones.invertirá u$s12 millones para la compra de nueva maquinaria productiva, la incorporación de personal, y la realización de obras de infraestructura interna. También garantizarán la incorporación de 132 personas al área de producción.Elrealizó una inversión de u$s20 millones en la refinería Bojagro SA, de la ciudad de Ramallo (Bs As). Se ocuparán inicialmente 100 trabajadores directos y 150 indirectos.invertirá u$s2,3 millones y $150 millones en obra civil para ampliación de planta, se lanzará una nueva línea de producción para un nuevo modelo de heladeras y ampliarán líneas de producción existentes de otros electrodomésticos.invirtió u$s5 millones para empezar a producir en Tucumán una tela para desactivar el coronavirus en solo tres minutos. Objetivo: abastecer el mercado local y exportar.Inauguración de 2 líneas nuevas de producción de. Inversión: $240 millones en la fábrica en el Parque industrial La Rioja y otra de $150 millones en locales en Buenos Aires.reanudó su plan de inversiones de u$s300 millones para producir un nuevo vehículo de su marca Chevrolet.anunció un plan de inversión por u$s715 millones para los próximos 3 años. Objetivo: ampliar la capacidad instalada y desarrollo de una nueva línea de producción de combustibles.proyecta invertir u$s20 millones para mejoras tecnológicas de un frigorífico que exportará carne a Asia y Europa.ratificaron proyectos de inversión por u$s350 millones., con el apoyo de Bridgestone Argentina, invertirá $200 millones en la instalación de una nueva planta de recapado de neumáticos en Córdoba. Objetivo: Producción inicial de 1.000 unidades por mes y la proyección de duplicar esta cifra a lo largo el primer año.La minera canadienseinvertirá u$s3.000 millones para un proyecto de cobre, oro y plata en San Juan. La empresa confirmó que los minerales se exportarán a través de puertos argentinos (en Rosario) en lugar de chilenosanunció inversiones por $4.500 millones en su planta de Luján. Prevé duplicar su capacidad productiva y generar 540 empleos directos e indirectos.inauguró una nueva planta de producción en la localidad de San Martín, con una inversión de $20 millones.en la Argentina anticipó un programa de inversiones por u$s120 millones para los próximos tres años y manifestó su compromiso con el desarrollo de proveedores PyME y el programa de Precios Cuidados.Los frigoríficos que integran elinvertirán u$s187 millones. El objetivo es incrementar 40% los envíos al exterior en los próximos tres años y alcanzar un volumen de 1,25 millón de toneladas.prevé abrir 10 locales supermercados, algunos pueden ser en provincias donde aún no tienen presencia. Aproximadamente tres aperturas por año hasta el 2023.se expandirá en todo el país mediante la apertura de unos 100 locales para los próximos cuatro años y generará 4.000 puestos de trabajo con una inversión estimada en u$s20 millones.Laanunció que invertirá $450 millones en la instalación de una línea semiautomática para producir baterías medianas para automóviles, para la que se generarán 50 nuevos puestos de trabajo.invertirá u$s4,5 millones para el desarrollo de una planta de producción de biomoléculas inteligentes para la protección de cultivos en la ciudad de Rosario, que demandará en una etapa inicial la creación de 80 puestos de trabajo.invertirá u$s580 millones para la producción de la próxima generación de la pickup Ranger en la planta de General Pacheco.invertirá u$s45 millones en Tucumán para extender su producción, durante los próximos 3 años, con la contratación de 150 nuevos operarios.invierte $980 millones para comenzar a fabricar en el país motos de la marca japonesa Kawasaki y ampliar los más de 110.000 metros cuadrados actuales de capacidad instalada entre sus plantas de producción y centros de distribución.invertirá en 2021 u$s163 millones para abrir nuevos locales, contratación de personal y expansión de plantas de carne para exportar.Empresa autopartista metalúrgica, a través de una inversión conjunta con Volkswagen de u$s9,5 millones, comenzará este año a fabricar las líneas de soldadura robotizada para la nueva Volkswagen Taos e incorporará a 90 personas a su dotación actual de 302 empleados.El laboratorio farmacéuticoanunció un plan quinquenal de inversiones por u$s80 millones en tecnología, capacitación de personal y ampliación de capacidad productiva con mayor innovación.Plan de inversiones de la empresapor u$s40 millones para desarrollar una nueva planta en Argentina, lo que generará mil nuevos puestos de trabajo entre directos e indirectos.