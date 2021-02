Vacunas: llega esta noche el primer millón de dosis Sinopharm y se espera el arribo de más Sputnik este fin de semana

La Argentina atraviesa estos días buenas noticias vinculadas a la continuidad del proceso de vacunación: es que esta noche llegará al aeropuerto de Ezeiza el vuelo con un milllón de dosis de vacunas de Sinopharm y se espera que durante el fin de semana arriben más unidades del fármaco Sputnik V, de Rusia

"Nos toca enfrentar un mundo muy raro, muy egoísta, donde el 10% de los países concentran el 90% de las vacunas existentes. Pero nosotros seguimos buscándolas. Hoy están llegando un millón de vacunas chinas y el fin de semana seguramente tendremos la llegada de más de la Sputnik V de Rusia"

El vuelo deque trae al país desde Beijing el millón de dosis del fármaco chino contra el coronavirus despegó ayer a la tarde desde el aeropuerto internacional de esa ciudad y está previsto que antes de la medianoche de hoy aterrice en Ezeiza.El Airbus 330-200, matrícula LV-GIF, con la nominación AR1050, despegó a las 5.50, hora local (las 18,50 de Argentina) rumbo a la escala en Madrid. El vuelo había aterrizado en Beijing a las 14.32 hora argentina, tras haber partido el miércoles desde Ezeiza y realizar una escala en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, para recargar combustible.El tiempo de carga en la capital china fue de casi cuatro horas y media y de acuerdo a fuentes aeronáuticas todo se desarrolló de manera normal.Ante ese contexto, el presidente de Aerolíneas,, tuiteó un video que muestra la operación de carga junto a la inscripción:Finalmente, el último tramo del viaje contempla la partida desde Barajas a las 9.40 de hoy de Argentina para aterrizar en Ezeiza a las 23, aproximadamente.El primer lote de Sinopharm se utilizará para iniciar la campaña de vacunación al personal docente, que será inmunizado dividido en cinco grupos prioritarios, que según el ministro Nicolás Trotta son: el personal de dirección, de docentes de nivel inicial y primer ciclo primario de educación especial, además del personal de apoyo a la enseñanza.La vacuna desarrollada por Sinopharm en colaboración con el Laboratorio Beijing Institute of Biological Products de China es una vacuna “inactivada”, lo que significa que porta una versión del virus alterada genéticamente que le impide reproducirse y desarrollar la enfermedad, pero que genera una “respuesta inmune en el organismo con capacidad protectora”.El presidenteEl mandatario hizo el anuncio desde la ciudad correntina de Yapeyú, donde encabezó el acto de conmemoración por un nuevo aniversario del natalicio del General San Martín.Allí, el presidente Fernández cargó contra la oposición a la que acusó de no haber colaborado en ningún sentido para tratar de mejorar el acceso de la Argentina en el mundo. En cambio, dijo, se dedicaron a sembrar dudas sobre la elaborada por el Instituto Gamaleya."En estos tiempos difíciles que nos toca pasar a veces sentimos que el esfuerzo que ponemos para ir a buscar vacunas en el mundo, para traer tranquilidad y salud a nuestros compatriotas se pierde y nos enredan en discusiones que no son lo importante" dijo y siguió: "porque nadie vino a decirme que hizo un gestión en tal parte del mundo para conseguir una vacuna o que estaba hablando con tal otro para conseguir en otro laboratorio. Todo lo hicimos solos".En el mismo sentido, agregó: