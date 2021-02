Quiénes son "los flacos", los sindicalistas que recluta Bullrich liderados por un farmacéutico militante antivacunas

la presidenta del PRO se corrió de la estructura del partido que encabeza y participó del lanzamiento de "los flacos de la CGT", un grupo de sindicalistas que dirigen gremios con pocos afiliados, que están enfrentados con Gobierno aunque se dicen "peronistas" y buscan diferenciarse de la "burocracia" de los Gordos y hasta se animan a defender a empresas y empresarios

Hace meses decimos que las vacunas covid SON INSEGURAS: no sirven para alérgicos, no sirven para adultos, no sirven para embarazadas. No sirven. Son un negocio vestido de ciencia



Apostemos a la inmunidad natural: salir, ejercitarse, asolearse, adelgazarhttps://t.co/UoF771m3Ac pic.twitter.com/QvTERreBM6 — Marcelo Peretta (@MarceloPeretta) January 18, 2021

Como para que ya no quede ninguna duda de que se esfuerza y mucho -estar alejado de su perspectiva política no implica no reconocer su ímpetu- por hacer lo que sea por conseguir votos de donde sea,no sólo tira centros y busca ampliar la base de su deseada candidatura como primera diputada nacional por la Ciudad este año hacia más a la derecha que ella con los "libertarios" sino que también busca capturar al sector marginal del peronismo que se opone al Frente de Todos y deambula alrededor deCon ese propósito y acompañada por su compañero del ala dura que integra la Auditoría General de la Nación,La ocasión de la que se sirvieron Patricia y Pichetto es del lanzamiento por parte de "los flacos" de la Confederación de Trabajadores y Empleadores (CTE), una organización que invetaron y que integraría en un mismo espacio a sindicatos y Pymes.¿Pero quiénes integran a "los flacos", el grupo de gremialistas que explícitamente no le tienen miedo a que los identifiquen como "pata sindical del PRO"?Lo particular de Peretta, además de su interminable estadía en algunos medios de comunicación, es que el año pasado le sumó a esa actividad más minutos que nunca al convertirse en unDe hecho,. Firmó notas en una página a su nombre que llamativamente en la actualidad está caída en las que dice que. Según Peretta,Este insólito dirigente gremial dice que es “peronista liberal”, lo cual más allá de que no se sabe qué significa llamó la atención de Bullrich, quien lo convocó hace dos meses para conocer sus ideas. Peretta le contó sobre su proyecto de armar una confederación que “integre a los sindicatos chicos, que tienen poca cantidad de afiliados y no se sienten representados por la CGT, junto con representantes de las pymes, que son las que tienen la posibilidad de generar trabajo genuino, pero son ignoradas por la UIA y no les dejan hacer ningún negocio”.“Somos los sindicatos chicos, los sindicatos flacos decimos nosotros porque tenemos poca cantidad de afiliados, pero somos sindicalistas que laburamos, no estamos involucrados en casos de corrupción, no le robamos afiliados a nadie y no estamos dentro de los vacunados VIP”, explica, y no duda incluso en defender a los empresarios: “Nuestro modelo es volver al trabajo real, cumplir nuestra obligación y exigirle al empleador que cumpla los convenios laborales que deben ser modernos, no estos convenios anacrónicos del año 70 que ponen una barrera tan alta para entrar al trabajo registrado que el empleador prefiere hacer fraude.”.Para Peretta nada es desinteresado, ya que quiere ser candidato a legislador porteño este año. Para Bullrich tampoco nada es gratis. "Para el 2023 necesitamos en todos lados gente que se la juegue, no a los políticamente correctos", lanzó la ex minsitra de Mauricio Macri y Fernando de la Rúa en un acto de ayer en Malvinas Argentinas. Al lado estaban Jorge Macri y Cristian Ritondo, más bien de los "dialoguistas", como María Eugenia Vidal. Del acto participaron otros "duros" como Florencia Arietto, Waldo Wolff y el bailarín Maximiliano Guerra.La líder del PRO tiene además una agrupación política que la sigue a todos los actos que se hace llamar "Los Patricios". "Hagámonos escuchar, no somos lo mismo", dicen los Patricios en su página de Instagram.Integran, por el sector gremial, la CTE que lanzaron Bullrich y Peretta, organizaciones como la Federación Sindical de Universitarios (FESPU), el Sindicato de Horticultores y Agrarios (SATHA), el Sindicato Argentino de Contadores (SAC), la Unión Prestadores Servicios del Automotor (UPPSABAY), la Unión Personal Superior de AFIP (UPSAFIP), la Unión Personal Superior del Gas (UPSGAS), la Unión de Artistas de Variedades, el Sindicato de Vigiladores (SUVICO) y el Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB).