02.03.2021 / Mesa judicial "M" y lawfare

Un juez de Casación le reclamó a Hornos que renuncie a la presidencia de ese tribunal por sus reuniones con Macri

El vicepresidente primero de Casación Penal exigió que su colega y titular del máximo tribunal penal del país renuncie a ese cargo tras el escándalo de sus 6 encuentros en la Casa Rosada con el ex presidente. Hornos argumentó que tiene una relación "social" con el líder PRO y que sólo charlaron "genéricas". Las explicaciones no sólo no bastaron, sino que no las quiere documentar.