El día que el fiscal obsesionado contra CFK por "Dólar futuro" defendió a la barra brava de Boca cuando trabajaba para Macri

cómo en un documental de la TV española Pleé, en aquella época trabajando directamente para Macri, defendía abierta y explícitamente a la barra brava de Boca, a quienes amablemente describía como empresarios que consiguen su dinero lícitamente

Hoy, a pesar de los contundentes alegatos dey el actual y el ex titular del BCRA -- que de la mano de las pericias de la Corte Suprema demolieron uno por uno los argumentos de la causa inventada por Cambiemos y el fallecido juez, el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal,, pidió que no sean ninguno de los acusados sea sobreseído y que el juicio oral y público se haga igual a pesar de lo flojo de papeles que está el expediente.¿Pero quién es Raúl Pleé? Bien, fue el segundo hombre a cargo de la seguridad de Boca Juniors durante las gestiones de Mauricio Macri en el Xeneize, trabajando bajo las órdenes de otro fiscal, el procesado. Curiosamente, a la vez el hoy fiscal general ante Casación era fiscal antilavado.Hoy, el diputado nacionalrecordó, le decía al entrevistador en aquel entonces quien hoy acusa a imputados de haber cometido delitos ante el máximo tribunal penal del país.Según el presentador español del documental, Pleé "habla de la marca ´La 12` como si fuera una empresa que tiene beneficios, que paga el IVA, que hace facturas o paga sus impuestos" y es "segundo jefe de Seguridad de Boca, socio e hincha" que "los fines de semana echa una mano a su equipo, aunque su trabajo real es de fiscal antilavado, es decir, fiscal anticorrupción".Consultado abiertamente por, uno de los todavía jefes de la barra brava del Xeneize, Pleé no tuvo ni un poco de pudor en describirlo como un simple "organizador"."¿Líder de la barra?", lo interpeló el entrevistador, casi inocentemente. "Sí, se puede decir que sí", respondió el fiscal.