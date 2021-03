Alberto insistió en su crítica al lawfare y respaldó a Cristina: Todo lo que dijo es verdad

el jefe de Estado sostuvo expresó su contundente respaldo a CFK, que ayer participó de la audiencia virtual por la causa "Dólar futuro" ante la Cámara Federal de Casación Penal y criticó allí en duros términos al escandaloso funcionamiento del Poder Judicial de los últimos años

Fernández fue contundente en su apoyo a la ex mandataria: "Cuando se quedan sin argumentos, nos ensucian. Los que no pueden explicar ante la historia son ellos. Les molesta que Cristina les diga la verdad simplemente"

Algunos medios informan en tono crítico respecto de su unidad cuando analizan la presunta existencia de diferencias entre, las cabezas del Frente de Todos y del Gobierno nacional. Las mismas empresas, llamativamente, cuestionan cuando el Presidente y la Vicepresidenta públicamente coinciden.Es queAlberto aseguró hoy que"Hace mucho tiempo que lo vengo planteando, aún cuando no estaba en buenos términos con Cristina (Fernández de Kirchner) yo ya planteaba que era algo escandaloso y lo sigo creyendo.", enfatizó el mandatario en declaraciones a C5N tras un acto en el Hospital Bicentenario de Ituzaingó.En ese marco, mencionó dos causas "paradigmáticas, como son la dólar futuro y el pacto con Irán", en referido al fallido Memorándum de Entendimiento, y consideró que "es incomprensible que estén abiertas esas causas"."Hace dos años que están para pasar a juicio oral y no empiezan porque saben de la debilidad de la imputación", aseveró el jefe de Estado.Fernández respondió de esta manera cuando fue consultado sobre la presentación que ayer hizo la Cristina ante la Cámara Federal de Casación Penal.En ese marco, la Vicepresidenta aseguró que la causa conocida como dólar futuro se "manipuló al calor del proceso electoral" de 2015 y que con la operatoria de ese tipo de contratos no se le generó ningún perjuicio al Estado, por lo que exhortó a los jueces que deben decidir si se hace el juicio oral o no a que "apliquen la ley"., precisó hoy Fernández, quien -en respuesta a dichos de la oposición- señaló que a CristinaFrente a este último segmento,"Uno puede estar en desacuerdo que en el ministerio de Salud se haya vacunado gente pero no es un delito. Puede recibir una crítica ética, moral y un cuestionamiento político pero convertir cualquier acción en un delito, es algo que hay que pararlo", indicó.Finalmente, dijo que el "mal funcionamiento" de la justicia se observa actualmente cuando "uno quiere adoptar un chico, cuando una quiebra tarda 20 años en declararse, cuando los femicidios están preanunciados y ningún juez los evita"."No hablo de un puñado de casusas sino de la gravedad institucional que esto pasa y tenemos que superarlo", sostuvo. Por último, recordó que en su mensaje del 1 de marzo último ante la Asamblea Legislativa le pidió al Congreso que "tome cartas en el asunto" y abundó: "Debe investigar el Congreso, no yo".