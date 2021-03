Un ministro de Salud de JXC chocó su camioneta y se descubrió que llevaba dos cajas de vacunas en el asiento

el ministro de Salud de esa provincia, Ricardo Cardozo, se habría descompensado antes de las 9 de la mañana de este lunes mientras conducía una camioneta blanca rumbo a la ciudad de Goya y, producto de una aparente afección cardíaca, chocó el vehículo contra otro rodado. Pero la polémica aparece debido a que el accidente desnudó que el funcionario trasladaba en el asiento trasero dos cajas de vacunas contra el coronavirus sin ningún tipo de protocolo sanitario









Cuando ya baja la espuma a nivel nacional contra el gobierno por la aplicación de vacunas contra el coronavirus de manera irregular a poco más de 30 personas -entre funcionarios, dirigentes y empresarios- y todavía no sé conocen detalles de los hechos denunciados con "privatización de las vacunas" en la Ciudad de Buenos Aires, esta mañanaEs queSegún informó el medio local corrienteshoy.com, Cardozo se encuentra internado en el Instituto de Cardiología de Corrientes y trascendió que está fuera de peligro, mientras los médicos le practican estudios para saber si registró o no un episodio cardíaco., aseguró el gobernadortras conocerse la noticia al término de un acto oficial por el Día de la Mujer realizado en la Gobernación, en relación a la presunta función que estaba cumpliendo el funcionario cuando chocó sobre Avenida Maipú al 5.000 frente a la Quinta de los Médicos, predio conocido con esa denominación.Ese dato no es menor por la caja de vacunas que llevaba el funcionario provincial sin ningún tipo de protocolo sanitario ni de seguridad. Así las cosas,¿Iban a ser utilizadas en el Hospital Regional de Goya?Por otro parte, en Goya dirigentes del PRO -socios de la UCR, que gobierna Corrientes, al interior de JXC- denunciaron la semana pasada irregularidades en la aplicación de las vacunas contra el coronavirus en dicha ciudad. Algo que fue desmentido por el director del Hospital local: “En Goya no hay vacunados VIP”, dijo Carlos Martínez, titular del centro asistencial.