La Ciudad reconoció la desastrosa vacunación a jubilados y suma centros, pero se enoja con las críticas

A pesar de que ni el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ni su ministro de Salud, Fernán Quirós, aparecieron para dar explicaciones y hacerse cargo, ensayaron la tradicional estrategia del PRO para estos casos que es lanzar un comunicado y dejar correr el tema

Como se pudo ver y nadie puede negar, la nueva tanda de vacunación a mayores de 80 años en la Ciudad de Buenos Aires fue un verdadero desastre por los evidentes problemas de organización, las aglomeraciones de jubilados bajo el sol en los centros de inoculacion contra el coronavirus e incluso las descompensaciones de personas en esas condiciones.Desde el Gobierno porteño reconocieron tardísimo -valga la redundancia, a la tarde- lo ocurrido a través de un comunicado de prensa y aseguraron que “la imagen no es buena” pero adelantaron que se sumarán más centros de vacunación para distribuir mejor la misma cantidad de turnos.En ese contexto, esta mañana la ministra de Salud nacional,, se contactó con su par porteño,, para ponerse a disposición y colaborar con la organización y logística del operativo.Si bien el Gobierno porteño no había solicitado ayuda a la cartera nacional, se comprometieron a “mejorar la situación” para los próximos días. El plan oficial apunta a aplicar 5.250 dosis de la vacuna Sputnik V de acá al viernes. En total esta tanda incluye 21 mil vacunas., comienza un comunicado enviado a la prensa por la administración porteña esta tarde.Y agrega: “Lamentamos los problemas y esperas que sufrieron hoy los adultos mayores y sus acompañantes y pedimos disculpas. Estamos revisando el proceso de vacunación para mejorarlo”.La vacunación a mayores de 80 había comenzado la semana pasada, cuando se inmunizaron 40 mil personas. En estos días se amplió a partir del reparto de un nuevo lote de dosis por parte del gobierno nacional. Todavía quedan alrededor de 50 mil empadronados más en lista de espera.“El primer día de los runners, al igual que la primera vez que se le hizo test PCR a todos los turistas, también se experimentaron dificultades”, reconocieron a Infobae desde la cartera de Salud porteña, como si el hecho de fracasar siempre en el primer día de implementar algo fuera bueno.En ese sentido, explicaron que al hacer la estimación de los lugares de vacunación “no se ponderó de forma adecuada el hecho de que muchos adultos mayores llegan mucho tiempo antes del horario asignado y que además son acompañados por más de una persona” y eso hizo que se produjeran aglomeraciones. Por otro lado, aclararon que hay algunos procesos que es necesario ajustar. Específicamente en lo relacionado con flujos de empadronamiento, zonas de espera antes y después de la vacunación, le dijeron a todos los medios.Sin embargo, destacaron que “hoy todos los que se tenían que vacunar se vacunaron”.Es que según La Nación e Infobae, lamentaron que "sectores de la oposición –principalmente vinculados con el kirchnerismo– hayan intentado sacar ´rédito político` con sus críticas a la situación", cosa que se vio claramente en las redes y en televisión provino de las personas presentes y no de dirigentes políticos.Peor aún, según La Nación, empresa vinculada con, fuentes "consultadas" por ese medio "agregaron que las demoras también se debieron que las dosis llegaron con retraso al Luna Park y esto fue el primero de los eslabones de la cadena de complicaciones que se fueron sumando a lo largo de la jornada". Llamativamente, la excusa que le habrían hecho saber a LN desde la Ciudad es la misma que tuiteó el troll macrista @Apuntes_ -cuyo administrador se llama Hugo Glagovsky y es un militante macrista que tiempo atrás anunció que se iba del país-.