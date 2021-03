Réplica de la Provincia a la propuesta VIP de Bullrich: Piensa que los que tienen más dinero tienen más derechos"

llegó una contundente respuesta por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires que no sólo le pega a la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri sino a Juntos por el Cambio por completo

Tras la propuesta dede que en Argentina debería permitirse que cualquiera que tenga dinero compre sus vacunas contra el coronavirus y que el Estado, posteriormente, tan sólo asista a los más vulnerables con "subsidios" para que puedan inmunizarse,Es que el viceministro de Salud bonaerense,, le reclamó como medida general "responsabilidad" a la oposición, pero precisó que particularmente, afirmó Kreplak entrevistado en Las Primeras Noticias (AM750).El funcionario dese refirió así a las declaraciones que la ex ministra de Macri y actual presidenta del PRO realizó ayer en A24, cuando cuestionó que el Estado sea el único comprador de vacunas. "Si todos compraran vacunas, si se podría comprar cualquier tipo de vacunas, la gente pagaría las vacunas. Los que pueden comprarían y los que no irán a la obra social o obtendrían un subsidio del Estado", propuso insólitamente la ex funcionaria.Sobre la polémica que se desató ayer luego de que se conozca que la escritoradeclaró que el gobierno bonaerense le había ofrecido vacunarse en enero pero bajo una confusa confesión de que fue en el marco de una campaña pública de concientización, expresada por el propio Kicillof en su momento, el viceministro de Salud bonaerense expresó que "no hubo nada oculto en el pedido de vacunación", ya que el gobernador había convocado a referentes sociales para generar confianza en la campaña de vacunación, antes de la publicación técnica del compuesto de la Sputnik V en la revista científica The Lancet., se quejó Kreplak. Y agregó: "Hay que ser más maduros políticamente. Primero se discutió la existencia del virus, después las medidas de cuidado, después la vacuna y ahora critican cualquier cosa".El funcionario tomó distancia de la gestión anterior y manifestó que desde el Frente de Todos piensan quey se refirió a la campaña de vacunación que lleva adelante la provincia de Buenos Aires, al expresar que ayer aplicaron "47 mil turnos pero podrían haber sido 60 mil" en los 360 hospitales con los que cuenta el distrito."Tenemos que trabajar en el presentismo”, destacó, porque no todas las personas que se anotan acuden luego al centro de inoculación. Además, remarcó que si bien aguardan por la llegada de más vacunas al territorio bonaerense, se logró "escalar a 50 mil personas vacunadas por día”.En relación a la situación sanitaria de la región, el médico indicó que “en Sudamérica ya estamos viviendo una segunda ola", analizó y añadió: "Queremos tener a todo el personal de salud vacunado”.