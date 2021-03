Inflación: se desaceleró al 3,6% en febrero, con los alimentos por encima de ese número pero por debajo de enero

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 3,6% durante febrero y así acumuló un alza de 7,8% en los dos primeros meses del año, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)

Por división, impulsó la desaceleración de la inflación en febrero el rubro Alimentos y Bebidas, que recortó su tasa de aumento hasta 3,8% mensual contra el 4,8% promedio registrado en enero. Sin embargo, todavía preocupa y ocupa al Gobierno que el número sigue arriba de la suba de precios promedio general

Desde el Gobierno, con la vocería del Ministerio de Economía, destacaron queEste retroceso respondió principalmente a los precios de los productos regulados (electricidad, gas, etcétera), que aumentaron 2,2% mensual (vs. 5,1% mensual en enero), con una fuerte desaceleración de Comunicaciones (1,8% vs. 15,1% en enero).A su vez, los productos estacionales se mantuvieron en 3,1% mensual (vs. 3,0% en enero), con subas en verduras, indumentaria y hoteles y restaurantes, por la temporada de verano. En tanto, la inflación Núcleo subió 4,1% mensual (vs. 3,9% en enero).Dentro del rubro se destaca la desaceleración de Carnes y derivados hasta 2,8% mensual (vs. 7,9% en enero) por la implementación de un acuerdo con frigoríficos y de Frutas hasta 6,7% mensual (vs. 9,7% en enero)Otros sectores que contribuyeron a la desaceleración de la inflación mensual fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (3,6% vs. 4,5% en enero), Recreación y cultura (2,3% vs. 4,8% en enero) luego de crecer 5% mensual en promedio los últimos tres meses por apertura de actividades, y Educación (0,1% vs. 0,6% en enero)La mayor suba del mes se dio en Restaurantes y hoteles, que volvió a crecer 5,4% mensual (igual a enero), debido a cuestiones estacionales y a la habilitación de actividades de recreación y turismo tras el ASPO.Le siguen Transporte, que subió 4,8% mensual (vs. 4,6% en enero) por el aumento autorizado en combustibles y subas en adquisición de vehículos, y Equipamiento y mantenimiento del hogar, que aumentó 4,6% mensual (vs. 3,0% en enero).