No hay vacunación VIP en la Provincia: solo el 0.002% de las denuncias realizadas tuvieron algún fundamento

los datos voltean toda hipótesis acerca de vacunaciones VIP en territorio bonaerense. En primer lugar, porque de un relevamiento realizado por la Provincia que se desprende del sistema de reporte de eventuales irregularidades en el marco del plan bonaerense de vacunación surge que hasta la fecha se ingresaron 4023 denuncias a través de la línea 148 (opción 3) y de la página www.vacunatepba.gba.gob.ar y de ese total solo el 11% tenían argumentos válidos y fueron considerados y elevados para su posterior análisis

el último grupo de tipo de denuncias, aquellas por posibles irregularidades en el lugar de vacunación, es el que constituye lo que se hizo llamar "vacunado VIP". Pues bien, dada la información recabada y analizada, solo 9 casos fueron elevados al Ministerio de Salud para su investigación. Es equivale a solamente el 0.002% de las denuncias realizadas y al 2% de las consideradas

gobierna, desde el peronismo del Frente de Todos, la, el distrito más populoso de la Argentina y el de mayor peso electoral y político. Esa situación lo coloca -e indirectamente vuelve víctimas a todos los bonaerenses- comoEs en ese orden que, tras la aparición de lo que se conoció comoa nivel nacional por una veintena de inoculaciones irregulares permitidas por el ex ministro, de la presuntay de otros, medios hegemónicos y un sector de Juntos por el Cambio busca encontrar vacunaciones irregulares en la provincia de Buenos Aires a toda costa, como fue el caso de, a quien ya se sabe que se la consultó formalmente para ser parte de una campaña pública de concientización sobre lacuando los mismos actores buscaban desprestigiarla.Sin embargo,Según un artículo publicado por ambito.com, esos reportes de eventuales irregularidades son relevados, analizados y clasificados por la Jefatura de Gabinete de Ministros y, si aportan datos fehacientes y fidedignos, son considerados investigables y son girados para su tratamiento e investigación al Ministerio de Salud de la PBA.Hasta ahora,. Esos reportes se catalogaron en tres gripos: 88 por irregularidades en la documentación del contacto (figuran errores en los datos personales del contacto); 151 por errores de estado del contacto (figura vacunado cuando no lo está o viceversa, lo que se corresponde con problemas de carga o de identificación del número de libreta de enrolamiento o libreta cívica); 209 reportes por eventuales irregularidades en el lugar de vacunación (supuesta vacunación de personas fuera de los grupos prioritarios).JustamenteLos 200 reportes restantes fueron desestimados ya que resultaron falsos, correspondía la vacunación o los contactos no suministraron información fehaciente que permitiera continuar con el proceso. Y el resultado es aún más claro. De las 4023 denuncias solo 248 tienen algún tipo de fundamento, lo que equivale a un 6% del total.El lado A de la historia es, en este caso, que la provincia de Buenos Aires alcanzó ayer un récord de 58.179 vacunas aplicadas en 24 horas. Es el mayor número de personas inoculadas en una jornada no sólo por la gestión de Kicillof, sino de todos los ddistritos, y eleva la cifra así a más de 800 mil bonaerenses que ya recibieron su dosis para combatir la pandemia del Covid-19.