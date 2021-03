Los violentos tiran piedras, nosotros llevamos obras y vacunas: mensaje de Alberto tras la agresión en Chubut

el presidente Alberto Fernández defendió la inversión en obra pública que realiza el Estado nacional y el plan de vacunación contra el coronavirus y diferenció esa tarea de lo que hacen los sectores violentos que "tiran piedras"

Después de las agresiones que recibió por parte de un grupo de violentos en Lago Puelo, Chubut, lugar al que se dirigió para llevar asistencia a los damnificados por los incendios,, dijo el jefe de Estado desde Almirante Brown sobre las agresiones que recibió el fin de semana en su viaje a Chubut para recorrer las zonas afectadas por los incendios y anunciar inversiones para reparar el daño causado por el fuego.Carlos Díaz Mayer, fiscal general de Chubut, afirmó que está bastante avanzada la investigación del ataque a la comitiva que transportaba al Presidente el último sábado 13 de marzo. Precisó, en declaraciones a Radio 10, que están identificados los agresores, que son diez y todos con residencia en Lago Puelo, localidad donde se desató el principal foco de agresión a las camionetas del convoy oficial. Cinco habían sido detenidos esta mañana, pero luego fueron liberados., afirmó el primer mandatario.Y concluyó: "Nunca escuché entre los opositores a uno que me venga a decir `tengo una puerta para conseguir vacunas´. Me hubiera encantado eso en vez de que me acusaran de envenenar al pueblo".Al encabezar un acto para la inauguración de 30 de las 1.000 obras que llevan adelante en distintos puntos de país, el jefe de Estado marcó el contrapunto entre las inversión que reflejan estas iniciativas de su Gobierno y el proceso de endeudamiento encarado por la anterior gestión de Cambiemos.Fernández señaló que el costo aproximado de las acciones que lleva adelante el Ministerio de Obras Públicas es equivalente a los pagos de deuda externa que el país debió haber enfrentado el año pasado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de unos USD 6.500 millones.En ese marco, el mandatario reiteró su compromiso a no acordar con el FMI "a costa de los argentinos" al mencionar los pagos pendientes de la deuda con el organismo multilateral de crédito, de 7.000 millones en 2021, 18 mil en 20222 y 19 mil en 2023."Ese es el camino fácil de endeudarse y olvidarse de la gente", dijo el Presidente y señaló que él está “ansioso” por llegar a un acuerdo con el FMI pero que no lo hará “a costa de los argentinos”.“Cuando elegimos la deuda, los vecinos de Hurligaham se quedan sin cloacas, o se quedan sin rutas” en las provincias, graficó. Fue en ese punto que el mandatario se refirió al incendio en la comarca andina y a las agresiones que sufrió la comitiva presidencial el pasado sábado: “Frente al incendio de Lago Puelo ¿Qué otra prioridad puede haber que no sea devolverle la casa a los vecinos? El resto es anécdota. Los violentos tiran piedras, nosotros llevamos vacunas, llevamos amor y cariño a la gente”.También se refirió a la pandemia de coronavirus, dijo que trabajar “codo a codo es la decisión de la inmensa mayoría de los argentinos” y que el gobierno trabaja “trayendo las vacunas necesarias para los esenciales como son los docentes pero también a los adultos mayores”.Fue en ese sentido que lamentó que algunos dirigentes opositores hayan preferido acusarlo de envenenamiento y no se hayan acercado a colaborar. El acto, que tuvo su escenario principal en la localidad bonaerense de Almirante Brown, contó con la participación, entre otros, del gobernador Axel Kicillof; el mandatario neuquino, Omar Gutiérrez; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y la titular de AySa, Malena Galamarini.