Elecciones 2021: la Cámara Nacional Electoral fijó cuándo son las PASO y el calendario completo

la Cámara Nacional Electoral confirmó el cronograma para las elecciones legislativas de este 2021

Las elecciones generales definitorias serán el 24 de octubre y el escrutinio definitivo comenzará el 26 de octubre. Los partidos políticos, tal como establece la ley, deberán presentar los informes económicos de campaña y tendrán tiempo hasta el 1 de febrero de 2022

Alberto Fernández evitó tomar una postura respecto de si deberían o no realizarse los comicios primarios, pero los puso en duda: se refirió al pedido de los gobernadores de suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias en estas elecciones 2021 por la pandemia de coronavirus y planteó que con lo que le cuesta montarlas, el Estado argentino podría pagar las vacunas Sptunik V que tienen encargadas

En medio de tironeos por la realización de las primarias entre la negativa sin explicaciones y contradictoria a sus posturas en todos los años previos por parte de la oposición y la mirada del oficialismo de que una suspensión debería salir por consenso desde el Congreso,Así las cosas,El año electoral formal comenzará el 27 de abril, en poco más de un mes, cuando se realice el cierre del padrón provisorio y el límite para la inscripción de novedades registrales.Las elecciones 2021 continuarán el 4 de julio, fecha en que se dará inicio de la campaña electoral en medios de comunicación audiovisual para las PASO. El 9 de julio se hará la designación de autoridades de mesa y se dará a conocer el padrón definitivo.Anoche, el presidente"Hay un elemento secundario que no puedo dejar ponderar, con el precio que me cuesta las PASO, pago las vacunas rusas que tengo que pagar", apuntó el mandatario en una entrevista con Canal 9 y reiteró que "es un tema que tiene que resolver el Congreso".Asimismo, Alberto explicó que la posibilidad de que se realicen o no las elecciones Primarias este 2021 "es un tema que tiene que resolver el Congreso" y consideró que "tiene lógica" el reclamo que realizan los gobernadores para que se suspendan por este año de pandemia. "Ellos tienen un argumento interesante que es que objetivamente las PASO van a ocurrir en agosto que es el peor mes de invierno en Argentina y que si la pandemia subsiste, nos estamos exponiendo a un riesgo muy grande. En eso tienen razón", aclaró.Sin embargo, el jefe de Estado evitó tomar postura respecto a ese debate que se discute en el mundo político y en el ámbito legislativo para estas elecciones 2021 y resumió: "A mi me da lo miso que haya PASO o no".