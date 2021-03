Alberto destrozó a Bullrich por su propuesta de privatizar la vacunación acompañada por un farmacéutico antivacunas

Hace meses decimos que las vacunas covid SON INSEGURAS: no sirven para alérgicos, no sirven para adultos, no sirven para embarazadas. No sirven. Son un negocio vestido de ciencia



Apostemos a la inmunidad natural: salir, ejercitarse, asolearse, adelgazarhttps://t.co/UoF771m3Ac pic.twitter.com/QvTERreBM6