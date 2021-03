ARA San Juan: hubo castigos a militares pero abogadas de familiares rechazan la protección a Macri y Aguad

Las Fuerzas Armadas decidieron sus propios castigos contra aquellos jefes y oficiales a quienes consideró como posibles responsables en algún punto de la desaparición del submarino ARA San Juan a finales de 2017, pero las determinaciones que surgieron en esa instancia fueron contundentemente rechazadas por las abogadas de los familiares de los tripulantes fallecidos

“No para este hecho, no a puertas cerradas. Nada de lo que hicieran sería trascendente para la causa (del fuero federal). No esperaba nada de ellos. Se ejerció la presión suficiente para que hagan esta vergüenza. Y algo más: siguen protegiendo a (Oscar) Aguad y (Mauricio) Macri”

Tras cuatro meses de investigación no realizada de forma pública, el Consejo General de Guerra difundió su resolución respecto a las responsabilidades de los oficiales de la Armada en el hundimiento del Ara San Juan.El organismo evaluó y decidió las acciones y responsabilidades delEl Consejo (perteneciente al Ministerio de Defensa) está conformado por el jefe y el subjefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO) de las Fuerzas Armadas, el general Juan Martín Paleo (Ejército) y el brigadier Pedro Girardi (Fuerza Aérea). En la presidencia, se encuentra un funcionario civil, el secretario de Estrategia y Asuntos Militares Sergio Rossi por delegación expresa del ministro Agustín Rossi.Los castigos internos determinados -que se decidieron por una vía diferente a la investigación judicial que está en curso-, según se pudo conocer esta mañana, significan una medida sin precedentes en la historia reciente de la Armada Argentina.Sin embargo,“Desde la querella mayoritaria expresamos nuestra inexistente expectativa respecto de lo que pudiera resolver el Consejo de Guerra”, coincidieron las letradas anta la consulta de Ámbito.Y explicaron: “Públicamente desestimamos el instituto del Consejo de Guerra. Desde que volvió la democracia estos señores deben ser juzgados por la Justicia civil, en este caso la federal”.Carreras, por su parte, fue mucho más allá y dijo que “no convalidaba” el Consejo de Guerra en democracia en general pero más aún en particular para lo ocurrido con el San Juan:Es que el ex presidente Macri y el ex ministro de Defensa Aguad fueron denunciados penalmente por encubrimiento agravado del hundimiento del submarino. La razón que centralmente impulsó esa situación judicial de ambos ex funcionarios fue la declaración del procesado contraalmirante Enrique López Mazzeo ante la Justicia, quien reveló que el gobierno de Cambiemos sabía la ubicación del submarino y se lo ocultó a los familiares y a la opinión pública.“No sorprende que hayan sido tan livianos en su dictamen porque si las defensas (de los oficiales) se centraron en culpar al comandante y la tripulación, y si el jurado fue presionado desde comunicados del Círculo Naval hasta la tapa del diario de mayor circulación, el resultado era justamente, el que se dio: nada”, expresaron.Y agregron:, dijo la abogada Carreras., agregó.