Desestiman la insólita denuncia de ex socia de Stolbizer contra ANSES por devolver a CFK su pensión de expresidenta

el fiscal federal Guillermo Marijuan dictaminó hoy que debe ser desestimada “por inexistencia de delito” la denuncia formulada por la abogada Silvina Martínez, ex socia de Margarita Stolbizer y habitual "denunciadora" del kirchnerismo, contra la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, luego de que ese organismo le restituyera la pensión vitalicia como ex mandataria a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en base a un fallo judicial

A contramano de lo que empujaban medios de comunicación y referentes del macrismo en esas señales,Marijuan argumentó en su dictamen queEl dictamen fue presentado ante el Juzgado Federal 11, subrogado por el juez, que deberá proceder a la desestimación de la denuncia por el simple hecho de no contar con impulso del fiscal en quien, además, habían sido delegadas las actuaciones.“De la simple lectura de la denuncia introducida se advierte que la decisión adoptada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) responde a la obligación impuesta por el Juzgado Nacional de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 10 en los autos 38870/2017”, sostuvo el fiscal en dictamen al que accedió Télam.Y continuó: “En lo que respecta a la ANSES -quien se encuentra presentada en el proceso judicial- si bien apeló la sentencia, tal situación no implica la comisión de conducta delictiva por parte de la responsable de ese organismo”.“Queda claro que el acto administrativo por el cual es denunciada la titular de la Anses tuvo motivación en la decisión judicial citada anteriormente. A su vez, conforme surge de la compulsa efectuada en el sistema público de expedientes www.scw.pjn.gov.ar y de la lectura de la sentencia definitiva, la parte actora -Cristina E. Fernández- inició una demanda cumpliendo con las exigencias y pasos judiciales correspondientes”, detalló.En su denuncia, la ex socia política de Stolbizer que actualmente se muestra cercana la macrismo más duro afirmaba que “la decisión de la ANSES de restituir el beneficio a Cristina, encontrándose un recurso de apelación interpuesto por el propio organismo en la causa judicial, perjudica los intereses del Estado, ya que implica la erogación de una importante suma de dinero para Fernández de Kirchner”.El 18 de marzo, la ex mandataria adelantó que renunciará a su sueldo como vicepresidenta desde el 1° de abril porque la ANSES la había notificado sobre la restitución de la pensión como ex jefa de Estado, que le había sido retirada durante los años del gobierno de Mauricio Macri.