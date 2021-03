Correo: Macri ofreció pagar cinco veces menos de lo que debe para evitar la quiebra y amenaza al Estado

ahora el mismo clan familiar del ex presidente presentó como una "mejora" de esa propuesta pagar cinco veces menos de lo que debe al día de hoy en una audiencia para evitar la quiebra en la cual, además, amenazó al Estado con pedir declararlo "acreedor hostil" si no acepta

Después del escándalo de 2016 cuando la familia Macri le ofreció al gobierno de Cambiemos una oferta de pago de su deuda arrastrada desde 2001 con una condonación del 98,82% yla aceptó y la convirtió básicamente en una autocondinación, cosa que fue frenada por la Justicia,En la causa comercial del paquete de problemas judiciales que Mauricio Macri, sus hijos y sus hermanos tienen alrededor del Correo,Lo que sostinene los Macri es que pueden pagar los $296 millones que debían al 2001 y agregarle los intereses al día de hoy calculados a su antojadiza conveniencia, suma que arroja el total de $1.011 millones. No obstante,, lo cual significa que la familia del ex mandatario quiere pagar 5 veces menos de lo que debe.Lo cierto también es que el Gobierno ya rechazó esta propuesta anteriormente, por lo que no hay razón para que ahora pudiera aceptarla. Como los Macri lo saben,Textualmente, los Macri -con Mauricio, que pretenden volver a conducir a la Argentina en 2023- argumentan que si el Gobierno no acepta esta propuesta perjudicial para el Estado "perseguiría un innegable revanchismo político contra un ex Presidente de la Nación y uno de los actuales líderes de la oposición al gobierno vigente".La jueza del concurso,, había firmado a comienzos de marzo una resolución con la que colocó a hoy como fecha para la presentación de oferentes que quieran hacerse cargo de la empresa Correo, que lo único que tiene es deudas. Esa audiencia informativa, que se dispone en los procesos concursales antes de la quiebra, fue hoy y el único oferente fue la propia empresa.Los acreedores, entre los que está el Estado nacional, lay el, contarán con. A los otros que esperan plata de la compañía, se les ofreció pagar a diez años en 10 cuotas, según consignaron fuentes judiciales.Luego de esta audiencia, donde es difícil que los Macri lleguen a un acuerdo con sus acreedores, quedan 5 días hábiles para que hagan un último intento. El punto 8 del artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras sostiene: “Cuando en esta etapa no se obtuviera acuerdo preventivo, por tercero o por el deudor, o el acuerdo no fuese judicialmente homologado, el juez declarará la quiebra sin más trámite”.De los 708 acreedores solo 15 aceptaron, según explicaron fuentes judiciales, mientras que entre los que no lo hicieron no sólo figura el Estado Nacional sino también el Banco Nación y la AFIP. En el caso del BN, la deuda original es de $42 millones y USD 5.450.077, con lo que al día de hoy superaría los $500 millones.El concurso de acreedores de Correo está en la etapa de cramdown o salvataje. Se presentaron 6 firmas: Organización Courier Argentina SA (OCASA); Transporte Chimiray SRL, MV Cargo SAS, Valuaciones SA, que se dedica a la actividad inmobiliaria; y Jorge Alberto Anselmi, que se presentó como individuo; y la sexta fueron los propios Macri.En el expediente concursal, Correo intenta desde 2017 desplazar a la fiscal Boquin, quien denunció que la empresa y el gobierno del expresidente Mauricio Macri, a través de sus representantes en el entonces Ministerio de Comunicaciones, habían hecho un acuerdo ruinoso y abusivo para el Estado por el cual se licuaba la deuda del Correo en un 98,7%.