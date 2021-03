Kicillof presentó seis anteproyectos para mejorar la Justicia "abiertos" a los aportes de la sociedad y la oposición

el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reafirmó hoy la voluntad de su Gobierno en impulsar "leyes que avancen en equidad y se debatan con participación popular" y presentó una agenda con seis anteproyectos legislativos para realizar cambios en la Justicia que la lleven a ser más igualitaria y mejor

Nuevo Código Procesal de Familias, Civil y Comercial

Ley de Procedimiento Laboral N° 15.057

Ley de Responsabilidad del Estado

Ley de Régimen Pericial

Ley de abogada y abogado del Niño, Niña y Adolescente

Ley de Ética Pública y Transparencia

Mientras que para Juntos por el Cambio a nivel nacional cada iniciativa oficialista por modificar lo que sea del Poder Judicial es descripta como la búsqueda de la "impunidad",Entre ellas, según se conoció en conferencia de prensa, figuran un nuevo Código Procesal de Familias, Civil y Comercial con perspectiva de género, que busca consensuar con sindicatos, universidades y ONGs., explicó.En una conferencia de prensa que brindó esta tarde en la ciudad de La Plata para presentar una agenda con seis iniciativas legislativas, el mandatario bonaerense remarcó que la idea es "llegar a una amplia participación social".Kicillof presentó hoy, de esta forma, una agenda con seis Códigos y Leyes que el Gobierno bonaerense pretende poner en debate de la sociedad para su consenso antes de su envío a la legislatura provincial. Se trata de un"Estas seis leyes o Códigos que estamos poniendo sobre la mesa cuentan con un procedimiento: en 45 días, a lo sumo 60 días, vamos a poner a disposición de la sociedad los anteproyectos de cada una de estas normas, en una plataforma de acceso universal", explicó Kicillof.El gobernador destacó que su gestión propone "leyes que avancen en el sentido de equidad, igualdad; leyes que tengan especial mirada en la eficacia, la velocidad de un sistema judicial que, de respuestas, y el acceso democrático a la justicia"."No queremos leyes que reproduzcan inequidades, desigualdades, no sólo por la naturaleza de la sentencia sino por la imposibilidad de acceder a la justicia", aseguró, y aclaró que su Gobierno "no se hará el distraído por más complejos que sean los asuntos a tratar, ponemos estas seis primeras normas en discusión y nos proponemos afinar un instrumento que es esta modalidad de trabajo donde discutan todos".En ese sentido, planteó la necesidad de "una democracia participativa donde estén todos los factores y beneficiarios y las víctimas de la imposibilidad de acceder, que sean parte de este proceso de actualización de la normativa de la provincia de Buenos Aires".El mandatario bonaerense brindó esta conferencia junto a la vicegobernadora,; el Ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense,y secretario general bonaerense,Alak, por su parte, recordó que, en diciembre próximo, cumplirá 200 años el Poder Judicial bonaerense y es "fecha propicia" para analizar el sistema normativo judicial de la provincia."Nos motoriza la necesidad de cubrir los vacíos normativos que esta Provincia ha generado en los últimos años, al no sancionar normas indispensables para el funcionamiento del Poder Judicial para acercar la justicia a la población y solucionar sus problemas", afirmó.El secretario general Thea, en tanto, recordó que el actual Código Procesal Civil y Comercial data de 1968 y, agregó "está escrito en clave mercantil, tiene más de 800 artículos, y solo 50 se dedican a conflictos de familias. Eso queremos revisarlo, queremos que el nombre de ese Código sea Código Procesal de Familias, Civil y Procesal y se tenga en cuenta las situaciones de desfavorabilidad".En primer lugar, else propone como una normativa que se adecúe a la Constitución Nacional y a la Provincial. Se incorporarán los principios del Código Civil y Comercial y las leyes de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Mujeres, Salud Mental, Defensa del Consumidor y Mediación.También reconocerá la existencia de condiciones de vulnerabilidad y tendrá perspectiva de género y permitirá la realización de trámites procesales ajustados a cada problemática, la implementación de tecnologías y un sistema ágil de notificaciones.La Revisión de laapunta a garantizar la celeridad del proceso, reforzar el rol de la justicia, del trabajo y permitirá la tutela judicial de trabajadores y trabajadoras.En tercer lugar, lapropone llenar el vacío normativo actual, en base a principios legislativos sancionados en los últimos años en el ámbito nacional y en otras jurisdicciones.Laimpulsará una reforma integral que jerarquizará la función pericial, y el aumento del número de profesionales para garantizar un mejor funcionamiento del sistema.En quinto lugar, lapropone adecuar la legislación a los estándares internacionales de Derechos Humanos y al Código Civil y Comercial de la Nación. El objetivo es garantizar la formación especializada de los y las profesionales y un acceso igualitario a la asistencia legal de los niños, niñas y adolescentes.Lapropone un sistema de promoción, impulso y garantía de la ética pública, la integridad y la transparencia en el ámbito provincial, que viene a subsanar un vacío normativo de 21 años.Para ello habrá una clara delimitación de los principios, deberes y obligaciones de quienes ejercen la función pública; un enfoque transversal en Derechos Humanos, género y diversidad; la integridad funcionará como sistema basado en la prevención y habrá capacitaciones obligatorias para la administración pública.