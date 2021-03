Un Macri se reunió con otro Macri en respaldo a intendentes Dorrego en disputa con Larreta y Vidal en Provincia

se reunió con los intendentes bonaerenses del PRO que integran el a esta altura famoso Grupo Dorrego y que buscan tener un candidato que surja de su seno, de jefes comunales, para competir por la gobernación en la elección 2023, además de la injerencia en el armado de listas bonaerenses para la elección de medio término

con la ausencia de quien ya confesó que tiene aspiraciones presidenciales, Horacio Rodríguez Larreta, fue una señal al sector del PRO que respalda al jefe de Gobierno porteño. No sólo en lo que hace a su postura dialoguista, sino también en lo que tiene que ver con la bajada de Diego Santilli, vice del alcalde porteño, en la Provincia en el marco de una idea de que el "Colo" se pase a competir en territorio bonaerense este año o en 2023

El ex presidenteya está despierto después de sus largas vacaciones, sus viajes de negocios y su pausa política y sigue mostrándose activo en el marco de la interna opositora luego de la publicación de su libro “Primer Tiempo”.Por eso, hoyEl encuentro se dio en el Centro Asturiano y tuvo como protagonistas a(La Plata);(Vicente López);(Lanús);(Tres de Febrero);(Pergamino);(General Pueyrredón);(Junín) y(Bahía Blanca). Se trata de una liga de intendentes bonaerenses opositores que busca tener voz propia dentro de Juntos por el Cambio a la hora de la toma de decisiones en el armado electoral opositor.Según hicieron trascender a la prensa, los intendentes compartieron con Macri “la relevancia de generar una alternativa para ganar en las elecciones legislativas de este año y que el resultado de esa elección sea el sostén de una realidad distinta y mejor para el 2023″.Por su parte,Por su parte, el intendente de Vicente López y presidente del PRO bonaerense, Jorge Macri, dijo: “Los intendentes del Grupo Dorrego seguimos trabajando en conjunto para construir y consolidar un proyecto superador para los bonaerenses que surja desde la Provincia de Buenos Aires. Hoy nos juntamos con Mauricio para intercambiar miradas sobre la evolución de la pandemia, la inseguridad en el conurbano, la actualidad nacional y provincial, y los enormes desafíos que nuestro espacio tiene por delante este año”.Como dejan ver las palabras de Mauricio Macri, más allá de críticas previsibles aen la provincia,En primer lugar,Por otro,En coincidencia con esto, en los últimos días Jorge Macri se mostró cony, a pesar de su habitual mirada respecto de ponderar candidatos de alma bonaerense, incluso la invitó a jugar en la Provincia. La titular del PRO nacional se inclinaría por liderar la lista de diputados por la Ciudad, aunque dejó una mínima ventana abierta para cruzar la General Paz. Además, el intendente de Vicente López aprovechó su mitín con la ex ministra de Seguridad para hacerle saber a Santilli que no le gusta que regale patrulleros porteños a los jefes comunales PRO, dejando así en offside a Larreta y su argumento de que la quita de coparticipación lo obligó a ajustar en seguridad.