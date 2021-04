"Ayúdenme a conseguir vacunas": la chicana de Alberto a Macri y su idea de que "el mundo lo ama"

"Que la oposición nos ayude a conseguir las vacunas, si a ellos el mundo los ama"

, en no todas pero la mayoría de sus espacios internos, se la pasó criticando al Gobierno nacional desde el inicio de la pandemia pero principalmente ante el inicio del plan de vacunación. Transitaron desde "las vacunas no van a llegar" en diciembre del 2020, y pasaron por catalogarla a la Sputnik V como "veneno", decir que "no sirven para mayores de 65", señalar que "sirven pero para mayores de 65 hay pocas dosis" hasta, la más reciente, "las pagaron por adelantado". Todos elementos entre falsos e insólitos.Ante la sumatoria de la aparición del ex presidentediciendo que si él gobernara llegarían más farmacos por su presunta buena inserción en el plano internacional,se cansó y salió a responder., expresó irónicamente con relación a la frase de cabecera de Macri, quien siempre dijo que con él Argentina "había vuelto al contexto internacional" por la confianza que despertaba en el exterior.comenzó el Presidente.“Bueno, entonces ayúdenme a conseguir vacunas. Ayúdenme si a ustedes el mundo los ama y tiene por ustedes un respeto que por mí no tiene. A mí no me preocupa otra cosa", planteó el jefe de Estado en diálogo con Radio 10.Respecto de la situación sanitaria, el presidente analizó que “estamos en un momento difícil donde han vuelto a recrudecer los contagios”., expresó.En las últimas horas se supo que el mandatario nacional se reunirá con el jefe de Gobierno porteño,, este sábado 3 de abril a las 10 de la mañana en Olivos, para analizar nuevas medidas frente a la escalada de contagios de Covid-19 en medio de la segunda ola.Tras el nuevo récord de contagios en la provincia de Buenos Aires con más de 8 mil infectados lo que generó el número más alto de casos a nivel país desde octubre pasado, Fernández y Larreta dialogaron en un contexto en el que la situación epidemiológica se sigue complicando.En las últimas 24 horas se registraron 16.053 contagios, el total de infectados desde que comenzó la pandemia asciende a 2.348.821 y las víctimas fatales suman 55.858.En relación a cómo sigue el plan de vacunación en el país, el Presidente resaltó que hoy "están llegando vacunas de China" y "mañana (viernes) temprano llegan de nuevo vacunas de Rusia", en tanto que llamó a hacer "todo el esfuerzo que haga falta para vacunar a los adultos mayores"."Esa es la mayor preocupación que tengo: tratar de que todos reciban la primera dosis, que es la más importante, porque es la que genera mayor inmunidad", señaló.