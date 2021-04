Nieto: entre el espionaje y el manejo de las visitas a Macri que dejan expuesto el circuito de la Mesa Judicial

La abogada y directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, remarcó hoy queAsimismo, consideró que "por supuesto hay consecuencias sobre las causas que llevaban adelante" los camaristas cuyas reuniones quedaron en registros oficiales, mientras tramitaban causas de interés político."Que un juez o un fiscal sean amigos del Presidente no es delito,agregó.En particular, sobre Borinsky dijo que si bien "ya estaba complicado", con la difusión "Peñafort añadió que ahora "el peligro es que no pase nada" con esta información y que es importante explicar que "aunque los ciudadanos piensen que la justicia es algo lejano, no lo es".Por otro lado Carlos BeraldiEn un escrito presentado en la causa en la que es querellante, el abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, solicitó que se ordenen medidas de prueba ysegún el escrito al que tuvo acceso Télam.Beraldi se refirió en concreto a los casos del juez de la Cámara de Casación Mariano Borinsky y al fiscal ante esa instancia Raúl Plee y remarcó que ambos intervinieron en los planteos para que la pesquisa deje el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora y pase a Comodoro PY."Según dan cuenta distintos medios periodísticos, el imputado Darío Hugo Nieto, en su carácter de Subsecretario de la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales (Secretaría General de la Presidencia) evacuó, el 24 de enero de 2019, una solicitud de información efectuada por “Poder Ciudadano”", recordó Beraldi.La ONG recibió una "lista con nombres y apellidos ordenados alfabéticamente de las personas que habían ingresado a la Residencia Presidencial de Olivos", una respuesta que "adolecía de serias deficiencias, a saber, no se especificaban, entre otras cosas, los motivos por los cuales las personas enumeradas habían ingresado a la Quinta de Olivos, así como tampoco la fecha ni hora de entrada y salida""Al respecto, es interesante destacar, por su directa vinculación con el objeto del proceso, que en la información que Nieto aportara a “Poder Ciudadano”, si bien se daba cuenta del ingreso de Gustavo Arribas a la Quinta de Olivos, como ocurría con el resto de los casos tampoco se exteriorizaron los motivos de su/s visita/s ni los datos cronológicos de la/s misma/s", agregó.", concluyó.Beraldi pidió realizar medidas de prueba y "de ser corroboradas las incongruencias entre la información aportada por Nieto y los registros oficiales, así como también cualquier otra circunstancia que pudiera guardar relación con el objeto del proceso (vgr., el ingreso de alguna de las otras personas imputadas en autos que no hubiese sido debidamente registrada) se amplíe la declaración indagatoria del nombrado Nieto".