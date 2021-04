Alberto Fernández cruzó a Jair Bolsonaro: "En Argentina no hay toque de queda"

#Medios📺 | 🎙️"Los tanques están bien guardados, por suerte"



La respuesta de @RossiAgustinOk ante la insólita pregunta de Marcelo Bonelli, quien trataba de instalar noticias falsas en TN pic.twitter.com/Kn3spvI168 — Política Argentina (@pol_arg) April 15, 2021

Las FFAA argentinas No realizan seguridad interior. Desde el principio de la pandemia la Sanidad Militar viene trabajando en la lucha contra el COVID.Solo prevención sanitaria, durante el día, concurriendo desarmados como en todas las acciones que hemos hecho en la pandemia https://t.co/1esLwlEkPT — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) April 15, 2021

El presidentetuvo que salir hoy a aclararle a su par de Brasil,, que no hay ningún "estado de sitio" en Argentina y que tampoco lo piensa hacer, y por el contrario destacó la participación de las Fuerzas Armadas en el combate a la pandemia de coronavirus., aseguró esta mañana Fernández en declaraciones a Radio Diez, en las que cuestionó un tuit de esta mañana de Bolsonaro, a quien -según dijo-El presidente brasileño había compartido una nota de Infobae en la que se aseguraba, respecto de las medidas anunciadas anoche por el gobierno argentino, que en Argentina había "toque de queda" y que "por primera vez el Ejército saldrá a la calle para controlar el cumplimiento de las drásticas medidas anunciadas por el Presidente".“El Ejército Argentino en las calles para mantener al pueblo en casa. Toque de queda entre las 20 horas y las 8 horas (sic). Buen día a todos”, tuiteó Bolsonaro, con una imagen de Infobae en el que se resaltaba la medida. Su siguiente posteo se refirió a la tarea que está realizando las fuerzas de su país, al resaltar que “transportan 320 kilogramos de material de salud y vacunas contra el covid para el municipio de Boca do Acre, en el Amazonas”.Por eso, Alberto Fernández aclaró que las FFAA en Argentina colaboran desde el año pasado con la logísticas sanitaria y participarán de las medidas de circulacion. Anoche, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, dejó en offside al periodista del Grupo Clarín Marcelo Bonelli, que chicaneó con si iba a haber "tanques en la noche"."Las FFAA argentinas NO realizan seguridad interior. Desde el principio de la pandemia la Sanidad Militar viene trabajando en la lucha contra el COVID. Solo prevención sanitaria, durante el día, concurriendo desarmados como en todas las acciones que hemos hecho en la pandemia", tuiteó esta mañana Rossi.