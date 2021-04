Nuevas restricciones: Las provincias que adhieren al decreto presidencial

Las nuevas restricciones que anunció este miércoles el presidente Alberto Fernández para atenuar el impacto de la segunda ola de contagios de coronavirus ya cuenta con dos definiciones clave: el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mostró su malestar por la suspensión de las clases presenciales y se anticipa un amparo ante la Corte Suprema para frenar su implementación, mientras que desde la provincia de Buenos Aires respaldaron los cerrojos.

Estamos transitando un momento muy delicado de la pandemia. La Provincia de Buenos Aires adhiere y acompaña las medidas adoptadas por nuestro Presidente @alferdez

La prioridad es cuidar y proteger a los y las bonaerenses.#SigamosCuidándonos — Axel Kicillof (@Kicillofok) April 15, 2021

"El resto de las jurisdicciones puede adherir o de acuerdo al último DNU que emiti, las provincias pueden ampliar las medidas restrictivas", enfatizó Fernández durante el mensaje que emitió desde la quinta de Olivos.Aún sin que se haya oficializado la normativa en el Boletín Oficial, el goberador bonaerese Axel Kicillof fue el primer mandatario provincial que confirmó la adhesión al próximo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que regirá hasta el 30 de abril."Estamos transitando un momento muy delicado de la pandemia. La Provincia de Buenos Aires adhiere y acompaña las medidas adoptadas por nuestro Presidente", señaló el redes sociales. "La prioridad es cuidar y proteger a los y las bonaerenses", continuó.● El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, rechazó este jueves que desde su administración se planée avanzar con nuevas restricciones."Hasta el día de hoy nosotros no tenemos planteado más restricciones, pero insistimos en las medidas que tenemos que cumplir y en los controles, porque no queremos que se cierre el comercio, la gastronomía, la industria, ni nada que tenga que ver con el desarrollo y el empleo”, detalló.● Desde la provincia de Santa Cruz, la gobernación a cargo de Alicia Kirchner, ratificaron las medidas implementadas por medio del DNU 366 por las próximas dos semanas.● Chubut tampoco adherirá a las restricciones anunciadas por Alberto Fernández. “Nosotros tenemos un semáforo epidemiológico y de acuerdo a cómo evolucione la situación se tomarán medidas que dependan de nosotros o de Nación. Pero todo esto va a depender de la evolución de la situación epidemiológica”, explicó el ministro de Salud local, Fabián Puratich.● Por su parte, Río Negro sólo aplicará más prohibiciones en la ciudad de Bariloche. “Seguimos con lo fijado la semana pasada, salvo lo ya anunciado para Bariloche y Dina Huapi. Los próximos días se volverá a convocar a los intendentes para seguir analizando y chequeando” frente a la evolución de la situación sanitaria, explicó el ministro Rodrigo Buteler. Misma postura adoptó Neuquén.● El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, aún no definió cambios en la estrategia sanitaria. "Día de análisis", remarcó el mandatario.● En la región puntana, San Luis y San Juan tampoco avanzarán con nuevas restricciones.● Mendoza, bajo la gobernación del radical Rodolfo Suárez también mantendrá la medidas previas al anuncio presidencial.● Córdoba y Santa Fe no adherirán a las medidas que entrarán en vigencia para el AMBA."Nada se va a modificar por ahora respecto de lo que habíamos previsto y lo ratificado por el gobernador", indicaron desde la administración de Juan Schiaretti.● Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy y La Rioja ya confirmaron la negativa por adherirse al próximo DNU.● Formosa, Misiones, Entre Ríos y Corrientes completan el listado de provincias que no acompañan el cerrojo.