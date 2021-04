Rodríguez Larreta se endurece y ratifica el amparo ante la Corte Suprema

Luego de la reunión en la Quinta de Olivos con el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, ratificó este viernes su rechazo a la suspensión de las clases presenciales, insistió en que las escuelas "no son lugares" de contagios y volvió a criticar la campaña de vacunación.

"Tenemos la necesidad que las escuelas sigan abiertas y por eso haremos todo lo posible para que los chicos vayan a las escuelas el lunes", señaló el mandatario porteño durante la conferencia de prensa desde el barrio Parque Patricios.Rodríguez Larreta ratificó el amparo que presentó la Ciudad esta mañana, minutos antes de la cumbre con el Presidente. "Presentamos un recurso de inconstitucionalidad. Haremos lo imposible y siempre apelando al diálogo", remarcó.El líder de Juntos por el Cambio volvió a acoplar su discurso con el ala dura del bloque opositor y advirtió que "si se hubiera vacunado todo lo que se prometió, hoy no tendríamos esta situación de segunda ola"."Es mucho más fácil organizar y evitar las aglomeraciones que hacer que los chicos no vayan a clases".Al ser consultado por la definición que pronunció el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien sostuvo que la Ciudad "es hoy el epicentro de la pandemia", Rodríguez Larreta prefirió no contraponer la postura del mandatario bonaerense: "Son consideraciones política que no tienen sustento".En otro tramo, el jefe de Gobierno de la Ciudad indicó que el Presidente se "comprometió" en extender la vigencia de las nuevas restricciones "sólo por los próximos días"."El Presidente se comprometió a que esta decisión de que no haya clases presenciales es sólo por 15 días", concluyó.