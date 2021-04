Cafiero acusó a la oposición de "especular electoralmente" con la pandemia

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, remarcó este sábado que “la vocación del Gobierno es cuidar la salud de los argentinos mientras que la oposición especula electoralmente” ante la segunda ola de coronavirus.

“Vamos a seguir insistiendo con estas medidas. Son las adecuadas para este pico de contagio. El Presidente (Alberto Fernández) tiene la decisión de avanzar con las necesarias para cuidar la salud de los argentinos, aunque sean antipáticas”, enfatizó el funcionario en diálogo con radio La Red.Cafiero volvió a criticar a la oposición al sostener que “especulan electoralmente politizando la pandemia", y "haciendo enojar a los enojados y angustiar más a los angustiados”."Nosotros no analizamos el costo político electoral. El propio Presidente nos interpela siempre y se puso al frente para tomar todas las medidas que se deben tomar para salvar vidas. No está en la cabeza del Presidente ni del oficialismo el tema electoral”, continuó.En este punto advirtió: “La posición adoptada por la oposició tiene que ver con un posicionamiento político en el que le dicen a la gente lo que quieren escuchar mientras el Gobierno quiere cuidar la salud de todos”.En otro tramo de la entrevista, el jefe de Gabinete consideró que "ahora hay un Gobierno que va a poder rendir cuentas de lo que hizo durante la pandemia por el coraje y la determinación del Presidente de tomar medidas, que otros podían haber tomado y no lo hicieron porque están pensando en un cálculo político electoral”.“La decisión de conseguir y comprar 65 millones de vacunas lo hizo el Presidente, aunque todos lo podían haber comprado; estas medidas ya estaban en los anteriores DNU, pero las volvió a tomar el Presidente, por lo que evidentemente nuestra cabeza no está la especulación electoral”, concluyó.