El Frente de Todos porteño denunció a los camaristas que ordenaron clases presenciales

Legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires denunciaron este lunes a los camaristas Marcelo Lòpez Alfonsìn, Alejandra Perugini y Nieves Macchiavelli, por "mal desempeño y desconocimiento inexcusable del derecho" y "sospecha de parcialidad" tras la resoluciòn que ordenò al Gobierno porteño a "garantizar" la clases presenciales en medio de la segunda ola de contagios de coronavirus.

La presentaciòn elevada ante elcontra los jueces de la sala IV de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario local, advierte que los magistrados "desoyeron" las medidas anunciadas por el Gobierno nacional y plasmadas en elque dispuso la "suspensión del dictado de clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades, desde el 19 de abril hasta el 30 de abril de 2021"Los magistrados no solo desatendieron los claros preceptos que surgen de los considerados del DNU que critican, sino que, si afirman que no se "motivo en datos epidemiológicos concretos”, tampoco ellos hacen mención a dato alguno que podría siquiera fundar su decisión", reseña el documento.En la mìsma lìnea, alertaron que el tribunal, luego de hacer propios los argumentos de la fiscal,, por tanto "la incongruencia del fallo es manifiesta y lo descalifica como acto jurídico legítimo".Para los legisladores, el fallo de la Cámara porteña que suspendió la aplicación del artículo 2 del DNU, es"En los últimos 14 días hubo 286.855 casos positivos y en lo que va de pandemia llevamos más de 59.228 muertes por covid19 en nuestro país. Ante tal estado de situación epidemiológica, no es tiempo de especulaciones electorales ni judiciales y tampoco de sacar ventajas políticas irresponsablemente", denunciaron en la presentenciòn judicial.