Borinsky y otro guiño al macrismo para llevar la causa de espionaje ilegal a Comodoro Py

La polémica Sala IV de la Casación penal aprobó el traslado de la causa de espionaje ilegal que tiene el juez Juan Pablo Augé en en Lomas de Zamora a Comodoro Py.Rápidamente el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, les anticipó a los camaristas que va a oponerse al traslado que es lo que piden los exfuncionarios macristas que están en la causa junto al grupo de espías involucraos. Es que este planteo es un pedido no más ni menos que del secretario privado de Macri, Darío Nieto, luego de que se lo rechace la Cámara Federal de la Plata.Ahora Bpara anular el peritaje a su teléfono cuando Casación ya había dicho que la causa debía tramitar en Comodoro Py. El argumento es el de siempre: como la AFI está en CABA deben ser esos tribunales los que juzguen a los imputados en la causa.El dato es que ya lo habían resuelto así el 12 de febrero,. El 30 de marzo, rechazaron los planteos de CFK y otros querellantes para ir a la Corte y ahora dicen que sí debe producirse la mudanza a la tierra judicial prometida del macrismo, como bien explica Página12.La tercera integrante de la Saladespués de que se revelara que había visitado en quince oportunidades a Mauricio Macri en la quinta de Olivos.Borinsky y Carbajo rechazaron los planteos in limine, es decir, sin darle trámite.Otro dato particular es que la resolución de la Sala IVPor lo pronto se espera que Auge resuelva qué curso tomará la investigación que sirvió de base para el informe de la Bicameral. Si la causa va finalmente a los tribunales de Retiro quedará a cargo de la jueza filoangelicista María Eugenia Capuchetti y el fiscal a cargo será Carlos Stornelli. Sí, el que extorsionaba con D´Alessio y es investigado por Ramos Padilla en otro brazo de espionaje que se tramita en Dolores.