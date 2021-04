El número de fallecidos por coronavirus sigue en alza y se acumulan más de 62 mil los muertos por la pandemia

El Ministerio de Salud informó este lunes 18.793 nuevos casos positivos de coronavirus y 443 muertes registradas en las últimas 24 horas.

La segunda ola de contagios continúa su paso y Argentina se acerca a los 2.9 millones de contagios acumulados desde el inicio de la pandemia: este indicador ya se encuentra en 2.879.677.El presidente Alberto Fernández se reunirá a las 18 hrs con el equipo de expertos sanitarios que asesora a la Casa Rosada para definir nuevas medidas."Estas restricciones como mínimo hay que mantenerlas y posiblemente ser mucho más cuidadosos con el manejo de la gente que está en las calles, porque hay mucha que no están circulando por cuestiones laborales", advirtió el médico infectólogo Luis Cámera de cara al encuentro en el que participará en Balcarce 50.El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, volvió a instar por una medida "crítica y drástica" para atenuar el impacto de Sars-Cov2."Va a haber que tomar medidas duras. Van a entrar todas las cosas. Hay un montón de municipios con clases presenciales. Si no se hubiesen tomado las medidas del año pasado hubiésemos tenido 120.000 muertos. Cuando colapsa el el sistema, nadie entra al hospital ni te van a buscar a tu casa porque no hay ambulancias", alertó el funcionario bonaerense en diálogo con Canal 13.En tanto, su par de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quiros, se sumó a las advertencias e indicó que “si con el segundo grupo de medidas no descienden los casos, hay que acompañar nuevas restricciones”.“Todavía no cumplimos los 10 días del segundo grupo de medidas. Si con el segundo grupo de medidas no descendieran los casos, entonces necesariamente hay que acompañar nuevas medidas", amplió el titular de la cartera sanitaria porteña.