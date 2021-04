¿Cuál es el negocio millonario que tiene en mente Galperín para invertir en Brasil?

Alô, Nação! Agora é oficial: a maior torcida do mundo ganhou uma parceria com o maior e-commerce do Brasil e da América Latina.

Bem-vindo e Saudações Rubro-Negras ao @MercadoLivre! 📦 ❤️🖤#OMelhorTáChegando pic.twitter.com/wuVK5Jk8vd