Una por una, éstas son las restricciones que Alberto dialogó con gobernadores y podrían aplicarse

Son horas decisivas para la gestión de medidas de cuidado ante el exponencial avance de laDesde este sábado se instrumentarán las nuevas definiciones que podrían extenderse por fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), habidas cuentas de la preocupación queTanto por parte de los gobernadores provinciales, como por parte del Gobierno Nacional. Incluso se mostró en coincidencia –luego de arremeter contra las restricciones a la presencialidad en las escuelas- el, quien afirmó que avanzarán de manera conjunta con la NaciónEl Presidente de la Nación ya había establecido tanto en su cumbre con gobernadores del NEA y del NOA, como en las reuniones con los gobernadores del sur y el centro del país queSegún fuentes de la. El Primer Mandatario recogió el apoyo de los gobernadores, que a diferencia de lo que había sucedido dos semanas antes, esta vez se comprometieron a garantizar el cumplimiento del decreto que se publicará mañana.Con respecto a las medidas acordadas en base a las coincidencias con las administraciones de todo el territorio nacional sobre los mayores riesgos y focos de contagios, y sumado a las recomendaciones del comité de asesores expertos del gobierno Nacional predominarían la reducción en la circulación y la aglomeración de personas en ámbitos recreativos y comerciales.Se mantiene la restricción de 20 a 6 pero está en estudio si el fin de semana se extiende dos horas, de 18 a 6. Es para evitar las reuniones sociales, una de las claves de los contagios.Para llevar un control más óptimo de los ingresos y egresos de vehículos entre Gran Buenos Aires a CABA y de CABA al Gran Buenos Aires, se repetiría un esquema que funcionó en 2020, cerrando ingresos sobre la Avenida General Paz con el fin de concentrar el paso en menos accesos como Puente Saavedra o Puente de la Noria. Los ingresos que se cerrarían son veinte, una cifra menor a la del año pasado, cierres que funcionarían únicamente en el horario de restricción.El gobierno nacional y el de la Provincia de Buenos Aires evalúan un cierre total por 15 días, pero analizarían los números de este miércoles y jueves. CABA estaría a favor de dictaminar que no haya atención al público puertas adentro. Es decir, se vuelve a atender con mostradores desde las puertas.Se extendería el cierre por otras dos semanas.Se suspenderían por el lapso de dos semanas.Parece haber acuerdo en que se mantenga la producción, siempre y cuando el transporte de los trabajadores esté a cargo de la empresa o de los mismos trabajadores.El Gobierno Nacional ya había establecido su postura a favor de una “presencialidad administrada” tras el conflicto desatado por el Gobierno porteño que a través de una maniobra judicial se había posicionado a favor de la total presencialidad.Ahora la órbita nacional propondría volver a la presencialidad un par de días por semana y que el resto de las jornadas sean a distancia. Por si parte el gobierno porteño aceptaría que la secundaria dicte clases a distancia, pero no quiere ceder en la presencialidad en los niveles inicial y primario.Se insistirá en que no funcionen con puertas cerradas.El concepto general es detener todo lo que signifique actividades en lugares cerrados y trasladar lo que se pueda a lugares abiertos.Todas las actividades profesionales, como abogados, contadores, administrativos, etc. regresarían al homeoffice.