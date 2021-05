Tras la foto de la unidad, Alberto retomó la agenda y lanzó con Beliz un proyecto para el desarrollo territorial

el presidente Alberto Fernández consiguió ayer una contundente muestra de unidad oficialista y lanzó hoy la "Convocatoria de proyectos para el Desarrollo Armónico con Equilibrio Territorial", una iniciativa impulsada por el Consejo Económico y Social (CES)

Retomando el control de la agenda después de los cruces con Juntos por el Cambio y la Ciudad por la suspensión temporal de las clases presenciales en el AMBA que zanjó la Corte Suprema en favor deEn el acto que comenzó a las 11.30 en el Hotel de Inmigrantes, en Puerto Madero, donde Fernández participó de forma remota junto con el secretario de Asuntos Estratégicos,, valoró la importancia de "construir una sociedad más equilibrada". "Celebro que podamos hacer esto, porque en el fondo todo este trabajo que se inicia hoy no es otra cosa que algo que me obsesiona: Si miramos atrás nos damos cuenta que hay que darle mucha importancia a este tema porque objetivamente en Argentina se viene debatiendo hace rato, cómo se pueden descomprimir los grandes centros neurálgicos, sin desarraigar a los argentinos", puntualizó.Así el primer mandatario reflexionó sobre el espíritu impulsor del proyecto que "esta Argentina portuaria hizo que muchos emigren acá para buscar estabilidades, convencidos que iban a encontrar una mejor alternativa, y lo que encontraron muchas veces fue frustración y eso pasa porque los lugares donde nacieron no encontraron las alternativas de desarrollo, y esas oportunidades de desarrollo si existen, pero hay que invertir, y hay que desarrollarlas".El lanzamiento se da luego de que Fernández destacara ayer la "unidad" del Frente de Todos, al participar en Ensenada de un acto con la vicepresidenta, el gobernador bonaerensey el titular de la Cámara baja,"Acá estamos los que estamos convencidos de lo que hay que hacer en la Argentina. No va a haber tapa de los diarios ni sentencia judicial que nos deje hacer aquello que debemos hacer en favor de los argentinos. Saquen esta foto. Grábense esta foto, esta es la foto de la unidad, de los que queremos poner de pie a la Argentina. Nadie va a hacernos ceder en eso", enfatizó Alberto durante su discurso, flanqueado por las otras dos patas del frente, Cristina y Massa.Después el mandatario volvió a criticar la decisión de los supremos en favor de Larreta, pero también apuntó a los medios y particularmente a Juntos por el Cambio. “Creo que un juez tiene derecho a querer postular un presidente y tiene derecho a votarlo y puede hacerlo sin ninguna duda. Lo que no puede hacer es usar las sentencias para favorecer a los candidatos que le gustan”, advirtió.