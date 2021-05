Lawfare puro: la Casación evitó que se investigue la falsa denuncia contra el juez Casanello

La sala IV del máximo tribunal penal ordenó por segunda vez el sobreseimiento de los dos personajes que estaban imputados como sus posibles instigadores: el abogado Santiago Viola y el exfiscal Eduardo Miragaya, quien también formó parte de las filas de la Agencia Federal de inteligencia (AFI).En 2016, cuando gobernaba Mauricio Macri, Casanello investigaba a Báez por lavado de dinero.En particular, buscaban que se acusara a Cristina Fernández de Kirchner. El juez no encontraba nada que involucrara a la actual vicepresidenta y rechazaba los llamados a indagatoria. Fue así que comenzó la ofensiva para sacarle el caso.La Cámara Federal entonces rechazó la recusación pero mandó a abrir una causa penal contra el juez Casanello luego de que los medios instalen que había visitado a Cristina en Olivos.Ambos declararon bajo juramento haber visto a Casanello en Olivos para reunirse con la expresidenta.Corizzo llegó a declarar como testigo estrella de la mano de Viola.. La propia Cámara Federal comenzó a llamar al expediente como lo nombraba el diario Clarín: “la ruta del dinero K”, pese a que no había ningún/a funcionario/a involucrado/a. Pero así quedó sellada en el imaginario y finalmente la propia Cámara con votos de Irurzun y Martín Llorens ordenó indagar a la expresidenta, a quien el juez le terminó dictando falta de mérito.. Por su parte, planteó que no sólo no había estado allí sino que no conocía a la expresidenta. No había registros de ningún ingreso a la residencia presidencial ni testigo fiable alguno que pudiera dar cuenta de eso, ni llamados ni nada que permitiera inferir eso.Pero quedaba abierta la investigación sobre los autores intelectuales o los instigadores.De las pruebas presentadas por Casanello quizá la más palmaria era que el mismo Viola había llevado al testigo trucho para recusarlo. ELuego la Cámara Federal –con los votos de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, más la disidencia de Llorens–, ordenó procesar a Viola como instigador del falso testiomonio de Corizzo y Scozzino.Después de eso, intervino por primera vez la sala IV de Casación, y revocó el procesamiento por supuesta falta de pruebas. Cuando vuelve la causa al juzgado de primera instancia,Los imputados fueron a Casación, donde otra vez encontraron amparo.Los dos jueces de Casación que firmaron en las dos oportunidades –la primera a favor de Viola y la segunda también de Miragaya– son Mariano Borinsky y Javier Carbajo.En el fallo de este lunes también firma como integrante de la sala Angela Ledesma, que dice que sin impulso del fiscal Stornelli no puede seguir la causa.