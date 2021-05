Destituyeron al fiscal Julio Castro por acoso sexual y laboral, llevaba causas por delitos sexuales

La audiencia histórica en la que se anunció el veredicto fue transmitida por Youtube, contó con la presencia virtual de grupos de mujeres del Ministerio Público Fiscal que celebraron en los comentarios, mientras que en la sala se oyeron aplausos. Así se convierte en una victoria por la lucha contra la violencia de género en los ámbitos laborales y en el ámbito judicial, ya que Castro fue considerado un fiscal poderoso con una supuesta red de amigos que, cristalizando la mecánica patriarcal de blindaje y protección a los poderosos, le permitieron estirar su situación en el tiempo, por lo que su destitución llega siete años después.

El Tribunal de Enjuiciamiento deldestituyó al fiscalpor acoso laboral y sexual, maltrato y abuso de poder en el ámbito judicial. La remoción fue dispuesta por el mal desempeño de sus funciones, en el marco de una serie de denuncias. Castro, ex jefe de la Unidad Fiscal especializada en Delitos Sexuales, en noviembre de 2019 había sido condenado a 6 años y medio por abusar de su expareja, pero apeló la sentencia y se encuentra en Casación.Los fiscales a cargo de la acusación en el jury habían pedido la remoción del cargo del fiscal, acusado de ser responsable de una serie de episodios de acoso y abuso sexual y maltrato laboral a sus empleados y empleadas.Así, fue removido pory por “no haber obrado con buena conducta". Es que Castro, tras una denuncia original formulada por una ex empleada en 2014, enfrentó el comienzo de la investigación en su contra durante el 2017, con una instrucción encabezada por la fiscal federaly su equipo.En la lectura del veredicto, se habló demarcados por la “falta de consciencia de género y respeto a los demás” que”. La destitución, de esta forma, coincidió con el alegato de los fiscales federales que lo acusaron, que pidieron la remoción de Castro.No obstante, el camaristalo había procesado y lo había elevado a juicio tras la denuncia de su ex novia, con elque decidió la pena en su contra., que trascendieron sumándose a la demostración del comportamiento violento y misógino del fiscal.Castro, a lo largo del proceso, se afirmó en la lectura. Se ordenaron, entonces, reparaciones particulares a las víctimas.Asimismo tras 30 años en la justicia penal, se terminó, dio conferencias en simposios y hasta habló en la Cancillería sobre, precisamente, combatir la violencia de género y abuso de menores.Castro incluso intentó ser camarista en la Justicia federal, con una audiencia para tratar el tema en la, con un pliego de recomendación firmado por el entonces. La primera víctima que lo denunció en la Procuración estaba dentro de la sala. Y las denuncias fueron el comienzo del fin de su carrera, aunque recibió un sueldo oficial incluso meses después de ser condenado por violación en primera instancia.La condena por abuso que data de noviembre de 2019 continúa sin quedar firme.. Sin embargo, al ya no ser fiscal terminan sus fueros.