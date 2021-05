Kicillof desmintió el intento de Clarín de "activar una interna" con Guzmán y dijo que buscan "deteriorar al Gobierno"

el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, rechazó que impulse el desplazamiento del ministro Martín Guzmán de su cargo al afirmar "es todo mentira para deteriorar al Gobierno" y explicó que las decisiones que se adoptan en el Frente de Todos "admiten debates y discusiones internas en esta situación novedosa" que es la pandemia de coronavirus

"los halcones se comieron a las palomas"

Tras la publicación de una polémica nota editorial en Clarín,, denunció Kicillof en diálogo con Radio 10. Lo dijo en referencia a una publicación de Clarín en la que hoyafirmó, sin ninguna probatoria, que el mandatario provincial supuestamente "presiona para desplazar a Guzmán y poner a Augusto Costa para manejar desde La Plata la economía".Ante este artículo, el gobernador bonaerense precisó que al conseguir superar "lo peor de la pandemia" a través de la vacunación, "se van tomando decisiones en varios frentes, en lo económico en particular", y explicó que como en todo espacio políticoAgregó que, debido a las dimensiones y densidad poblacional de la provincia de Buenos Aires, "es lógico" que, como gobernador, "tenga alguna participación" en ese tipo de conversaciones, pero remarcó que se llevan adelanteCabe recordar que, de hecho, la ex mandataria de Juntos por el Cambiodice en su libro recientemente publicado quecometió errores en 2018 y que ella, desde su rol, debió haber participado en mayor medida en la toma de decisiones y alzado "la voz" con más frecuencia."Ante la pandemia, la teoría económica se encuentra desnuda porque nunca hubo una situación así", expresó Kicillof. También resaltó, como consignó Télam, que "en la economía se vio una reactivación desde finales del año pasado", y añadió que ahora se está en la segunda ola pero que lo que "hay que evitar es que esa vuelta al consumo y producción sea absorbida por los vivos que suben los precios"."Hay un peligro ante los niveles de crecimiento inmensos. El año pasado, se paró la construcción, volvió y crece un 95% . Que esto no sea aprovechado con rentabilidades extraordinarias para quienes tiene los insumos. Hace falta un papel de coordinación desde el Estado, que es lo que está haciendo el gobierno nacional", acotó.Ante situaciones como los ataques de dirigentes de Juntos por el Cambio y medios, Kicillof pidió "no distraerse", porque "hay una oposición muy destructiva" y recalcó que en el espacio deparece que"Todo lo que hacemos es objeto de las críticas. Sin capaces de decir que las vacunas son veneno y después que son pocas las que traemos. Nos la pasamos explicando, defendiendo o aclarando falsas noticias que lanzan para hacer daño y sembrar desconfianza en el gobierno", analizó.En esa línea, se refirió a la presentación que el Ejecutivo porteño hizo ante la Corte para no acatar del DNU presidencial y lograr que se dicten clases presenciales en el marco de la segunda ola de coronavirus, y señaló que se generó "que la sociedad no sepa qué hacer"."El gobierno de la Ciudad generó incertidumbre y dudas, la gente no sabe qué hacer. Hay gente a la que convencieron de que la vacuna era mala y no se vacunó. Ahora está en riesgo", opinó.