10.05.2021

Macri se vacunó en Estados Unidos pese a haber dicho que no iba a pasar hasta que lo haga el último argentino de riesgo

El ex presidente vuelve a ser noticia porque en la última semana, desde un panel en Miami, había insistido en que no se había vacunado y que tal como había tuiteado en febrero no lo iba a hacer hasta que no esté vacunado el último argentino de riesgo o personal de la salud.