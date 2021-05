Alberto pidió al FMI "un acuerdo que no postergue a los argentinos" y logró de Costa "todo el apoyo de Portugal"

Alberto Fernández contó, en una declaración conjunta, que con el primer ministro de Portugal, Antonio Luis Costa Da Costa, conversaron no sólo de las negociaciones que Argentina lleva adelante con el organismo sino también de la necesidad de "cambiar algunas reglas del sistema financiero internacional para un mejor desarrollo en estos tiempos pospandemia"

"Cuando digo que quiero privilegiar a los argentinos antes que a los acreedores quiero decir que quiero lograr un acuerdo que se pueda sostener en el tiempo y que no postergue a los argentinos. Los argentinos ya han sido postergados por el enorme crédito que ha dado el FMI. Quiero alcanzar un acuerdo que no postergue a los argentinos. Lo que le pido al fondo es comprensión"

En el marco de su gira europea que lleva como misión principal avanzar en el tramo final de la renegociación de la deuda insostenible con elque dejó como herencia el gobierno de, el presidenteLa referencia directa fueron las, tal como afectó también en su momento al país europeo.El premier portugués hizo pública su mirada sobre el tema durante una conferencia de prensa conjunta que compartieron ambos líderes luego de un encuentro privado realizado en la tarde de Lisboa., enfatizó Costa sin ningún tipo de interpretación alternativa posible.La posición del líder europeo no es novedosa, ya que Fernández había estado en Portugal como candidato del Frente de Todos y Portugal es una de las referencias ineludibles que suele utilizar -y debería hacerlo cualquiera que pretenda el éxito argentino ante el organismo- debido a que Lisboa atravesó una situación similar a la que ahora enfrenta la Buenos Aires con respecto a los intereses de un préstamo del FMI.En ese marco, el presidente Fernández afirmó que su Gobierno quiere un "acuerdo con el Fondo (FMI) que se pueda sostener en el tiempo" y "no postergue más a los argentinos", en el sentido de que "no condicione el desarrollo de la Argentina"., explicó Alberto con el primer ministro portugués a su lado.En la misma línea, Costa señaló: "Nosotros también enfrentamos un problema muy difícil con el FMI. Cuando llegué al poder me encontré con el mismo problema, estábamos pagando una sobretasa de interés".Asimismo analizó que en un contexto de pandemia el Fondo tiene que "ver una situación de quitar el sobrecargo para ayudar a los países", y por eso fue muy enfático en el apoyo para la Argentina: "Le expresé a Fernández todo el apoyo de Portugal en este tema"."Intentaremos sensibilizar al FMI para que al menos durante la pandemia pueda quitar el sobrecargo", completó.